Заразились после вакцинации? Почему случай Ляшко – не повод для отказа от прививки

Очень смешная история с главным санврачом Ляшко, который заразился ковидом после прививки.

Но на самом деле зрады тут меньше, чем может показаться.

Ни одна вакцина не дает 100% эффективности. У Пфайзера, по различным исследованиям, до 95 %. У российского "Спутника" где-то каждый десятый после прививки все равно может заболеть.

Другое дело, что вероятность для привитого заразиться от другого привитого составляет уже, соответственно, где-то так 1:100. И это уже серьезное препятствие на пути к распространению вируса.

Что же до ковишильда, то у него официальная эффективность 76 %. Шанс заразиться 1:4. Ну, и вот, Ляшко оказался одним из этих четырех. Ничего удивительного.

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И да, даже такая вакцина все равно сильно сокращает темы распространения заболевания и шансы для вас заболеть или тем более заразить кого-то в семье (лично меня волнует именно это).

Другой вопрос: почему из всех вакцин в Украину ввезли одну из самых проблемных? Ну, думаю, мы с вами все знаем ответ на этот вопрос.

И еще о прививкофобии.

Вам нравится ходить в маске? По 10 раз в день мыть руки антисептиком? Нравится невозможность поехать куда-то в отпуск? Доставляет беспокойство о том, чтобы ковид не подхватили родственники?

Нет?

Тогда вы должны сами быть заинтересованы в том, чтобы поскорее сделать прививку.

Потому что коллективный иммунитет в результате массовой вакцинации — единственная надежда на возвращение к нормальной жизни.

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Не факт что оно сработает, да. Есть сомнения относительно того, сколько времени будет работать приобретённый иммунитет. Что вакцина будет эффективна против всех штаммов. Много вопросов, не спорю. Но если не так, то вообще никак, и тогда прям беда.

Побочные эффекты? Да, будут. Очень даже вероятно (1 % — это большая вероятность, на самом деле). Боль в месте укола, затвердение, отеки, температура — ну, в общем, на уровне последствий удаления зуба мудрости, где-то так. =

Вы, прививкоскептики, простите, к зубному тоже не ходите, наверное? Ходите? Ну так а чего вы тут тогда?

Не нравится именно эта вакцина? Вот тут — да, согласен. Сам попытаюсь привиться чем-то другим. И — более того — уже работаю в этом направлении. Но это не повод отказываться от вакцинации.

Первоисточник: телеграм-канал автора.

Публикуется с согласия автора.