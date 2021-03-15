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Главный санврач Украины Виктор Ляшко заболел коронавирусом

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Фото: hromadske | Виктор Ляшко

Вакцинированный почти две недели назад чиновник рассказал, что прививка CoviShield не успела сформировать иммунитет, поэтому "зрада отменяется".

В понедельник, 15 марта, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что получил позитивный ПЦР-тест на коронавирус.

Соответствующий пост он сделал у себя на странице в Facebook.

"Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому "зрада отменяется", — написал Ляшко.

Санврач уверен, что благодаря полученной прививке его течение болезни пройдет без осложнений и он вскоре сможет вернуться к работе. Он отметил, что все вакцины от COVID-19 разрабатываются в первую очередь для того, чтобы облегчить течение болезни без осложнений для здоровья.

Ляшко написал, что будет находиться на больничном до:

1) отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования;

2) отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней считая с 10 дня от даты взятия материала (при положительном результате на COVID-19 методом ПЦР) без лабораторного обследования);

3) отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания при условии получения одного отрицательного результата тестирования методом ПЦР.

Виктор Ляшко получил положительный результат теста на коронавирус

Отметим, Виктор Ляшко получил первую прививку препарата CoviShield 2 марта. В тот же день этим препаратом вакцинировался и президент Украины Владимир Зеленский.

1 марта прививку препарата CoviShield получил и глава Минздрава Максим Степанов.

Напомним, Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Она производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании. Последнее исследование этого препарата показало 81,3% его эффективности.

Отметим, Дания, Норвегия, Эстония, Италия, Исландия, Австрия, Латвия, Литва и Люксембург частично или полностью приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Позже к ним присоединились Болгария, Румыния, Таиланд, Ирландия и Нидерланды. Причина — поступившие сообщения о том, что вакцинация якобы вызывает побочные эффекты в виде образования тромбов и тяжелых нарушений свертываемости крови.