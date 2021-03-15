Главный санврач Украины Виктор Ляшко заболел коронавирусом

Вакцинированный почти две недели назад чиновник рассказал, что прививка CoviShield не успела сформировать иммунитет, поэтому "зрада отменяется".

В понедельник, 15 марта, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что получил позитивный ПЦР-тест на коронавирус.

Соответствующий пост он сделал у себя на странице в Facebook.

"Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому "зрада отменяется", — написал Ляшко.

Санврач уверен, что благодаря полученной прививке его течение болезни пройдет без осложнений и он вскоре сможет вернуться к работе. Он отметил, что все вакцины от COVID-19 разрабатываются в первую очередь для того, чтобы облегчить течение болезни без осложнений для здоровья.

Ляшко написал, что будет находиться на больничном до:

1) отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования;

2) отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней считая с 10 дня от даты взятия материала (при положительном результате на COVID-19 методом ПЦР) без лабораторного обследования);

3) отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания при условии получения одного отрицательного результата тестирования методом ПЦР.

[ + – ] Виктор Ляшко получил положительный результат теста на коронавирус

Отметим, Виктор Ляшко получил первую прививку препарата CoviShield 2 марта. В тот же день этим препаратом вакцинировался и президент Украины Владимир Зеленский.

1 марта прививку препарата CoviShield получил и глава Минздрава Максим Степанов.

Напомним, Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Она производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании. Последнее исследование этого препарата показало 81,3% его эффективности.

Отметим, Дания, Норвегия, Эстония, Италия, Исландия, Австрия, Латвия, Литва и Люксембург частично или полностью приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Позже к ним присоединились Болгария, Румыния, Таиланд, Ирландия и Нидерланды. Причина — поступившие сообщения о том, что вакцинация якобы вызывает побочные эффекты в виде образования тромбов и тяжелых нарушений свертываемости крови.