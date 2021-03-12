Болгария, Румыния и Таиланд также приостанавливают вакцинацию препаратом AstraZeneca

Власти Болгарии и Румынии рассчитывают на оценку препаратов ЕМА, а в Таиланде ожидают окончательного исследования возможных побочных эффектов в других странах.

Вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca в Болгарии приостановлена. Ее могут возобновить в том случае, если правительство страны получит от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) официальное письмо, которое подтвердит безопасность вакцины. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борислав на заседании правительства 12 марта, сообщает портал news.bg.

Причина — поступившая информация о смерти пациента якобы после использования этого препарата в Австрии. Впрочем, население Болгарии продолжат вакцинировать от коронавируса препаратами Pfizer и Moderna.

Власти Румынии же приняли решение на неделю приостановить процесс вакцинации одной из партий AstraZeneca, ABV 2856. Об этом рассказывает Радио Свобода. Они также будут ждать оценки этой партии Европейским агентством по лекарственным средствам.

Однако в Румынии продолжат вакцинировать население препаратами AstraZeneca из других поступивших в страну партий.

12 марта стало известно, что власти Таиланда приняли решение отстрочить начало вакцинации препаратом AstraZeneca. Они планируют подробнее изучить потенциальные побочные эффекты от препарата на примере Дании и Австрии, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Минздрава Таиланда.

"Мы не говорим, что препарат плохой, но мы приостанавливаем вакцинацию, чтобы узнать, есть ли какие-либо проблемы с вакциной и ждем пока Дания и Австрия проведут исследования возможных побочных эффектов", — отметил глава пресс-службы Минздрава Таиланда Киаттифум Вонгджит.

В этот же день, 12 марта, член ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге заявила, что AstraZeneca — это "отличная вакцина" и что они на текущий не установили причинно-следственной связи между получением укола и теми проблемами, о которых стало известно, сообщает Reuters.

"Стоит понимать: да, мы должны продолжать использовать вакцину AstraZeneca", — отметила она.

По ее словам, на текущий момент Глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин занимается рассмотрением поступивших им отчетов о якобы ухудшившемся самочувствии после применения AstraZeneca.

Напомним, в Дании, Норвегии, Италии, Австрии, Исландии, Люксембурге и странах Балтии приостанавливают использование вакцины AstraZeneca. Сообщалось, что необходимо выяснить есть ли связь между прививками и образованием тромбов, нарушением свертываемости крови и другими неприятными явлениями.

Так, ранее один из пациентов в Австрии умер после получения прививки AstraZeneca.

В Южной Корее ведется расследование смерти двух человек после вакцинации препаратом AstraZeneca.

11 марта Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило, что вакцина от коронавируса производства компании AstraZeneca якобы не повышает риск возникновения тромбоэмболии и может дальше использоваться.