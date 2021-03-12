Болгарія, Румунія і Таїланд також припиняють вакцинацію препаратом AstraZeneca

Влада Болгарії та Румунії розраховує на оцінку препаратів ЕМА, а в Таїланді чекають остаточного дослідження можливих побічних ефектів в інших країнах.

Вакцинація від коронавірусу препаратом AstraZeneca в Болгарії припинена. Її можуть відновити в тому випадку, якщо уряд країни отримає від Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) офіційний лист, який підтвердить безпеку вакцини. Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борислав на засіданні уряду 12 березня, повідомляє портал news.bg.

Причина — надійшла інформація про смерть пацієнта нібито після використання цього препарату в Австрії. Втім, населення Болгарії продовжать вакцинувати від коронавірусу препаратами Pfizer і Moderna.

Влада Румунії прийняла рішення на тиждень призупинити процес вакцинації однією з партій AstraZeneca, ABV 2856. Про це розповідає Радіо Свобода. Вони також будуть чекати оцінки цієї партії Європейським агентством з лікарських засобів.

Однак у Румунії продовжать вакцинувати населення препаратами AstraZeneca з інших партій.

12 березня стало відомо, що влада Таїланду прийняла рішення відтермінувати початок вакцинації препаратом AstraZeneca. Вони планують докладніше вивчити потенційні побічні ефекти від препарату на прикладі Данії та Австрії, повідомляє Reuters з посиланням на заяву Міністерства охорони здоров'я Таїланду.

"Ми не говоримо, що препарат поганий, але ми припиняємо вакцинацію, щоб дізнатися, чи є які-небудь проблеми з вакциною і чекаємо, поки Данія та Австрія проведуть дослідження можливих побічних ефектів", — зазначив голова прес-служби Міністерства охорони здоров'я Таїланду Кіаттіфум Вонгджит.

У цей же день, 12 березня, член ВООЗ Маргарет Харріс на брифінгу заявила, що AstraZeneca — це "відмінна вакцина" і що вони на поточний момент ще не встановили причинно-наслідкового зв'язку між отриманням уколу і тими проблемами, про які стало відомо, повідомляє Reuters.

"Варто розуміти: так, ми повинні продовжувати використовувати вакцину AstraZeneca", — зазначила вона.

За її словами, на поточний момент Глобальний консультативний комітет ВООЗ з безпеки вакцин займається розглядом звітів про нібито погіршення самопочуття після застосування AstraZeneca.

Нагадаємо, що в Данії, Норвегії, Італії, Австрії, Ісландії, Люксембурзі і країнах Балтії припиняють використання вакцини AstraZeneca. Повідомлялося, що необхідно з'ясувати, чи є зв'язок між щепленнями й утворенням тромбів, порушенням згортання крові та іншими неприємними явищами.

Так, раніше один з пацієнтів в Австрії помер після отримання щеплення AstraZeneca.

У Південній Кореї ведеться розслідування смерті двох людей після вакцинації препаратом AstraZeneca.

11 березня Європейське агентство з лікарських засобів повідомило, що вакцина від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca нібито не підвищує ризик виникнення тромбоемболії і може далі використовуватися.