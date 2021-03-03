В Южной Корее расследуют смерть двух человек после вакцинации препаратом AstraZeneca

В AstraZenecа заявили, что знают о расследовании, но отмечают, что клинические испытания показали безопасность вакцины.

Власти Южной Кореи расследуют смерть двух человек, которые скончались в течение нескольких дней после иммунизации вакциной от AstraZeneca. Об этом сообщает Reuters.

В AstraZeneca сообщили, что ей известно о расследовании Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), но безопасность вакцины была тщательно изучена в клинических испытаниях, и данные подтверждают, что она в целом хорошо переносится.

После вакцинации у 63-летнего пациента из дома престарелых с цереброваскулярным заболеванием развились симптомы, включая высокую температуру. Он умер после того, как появились симптомы заражения крови и пневмонии.

Другой пациент дома престарелых в возрасте 50 лет, страдающий сердечным заболеванием и диабетом, умер на следующий день после вакцинации от нескольких сердечных приступов.

Директор KDCA Чон Ын Кен призвал населения вакцинироваться от коронавируса только в том случае, если они здоровы. В ведомстве заявили, что из людей, получивших вакцины против коронавируса, у 207 были побочные реакции, в том числе три случая тяжелых аллергических реакций, известных как анафилаксия.

Южная Корея начала вакцинацию населения на прошлой неделе. К полуночи вторника 85 904 человека получили первые дозы вакцины AstraZeneca и 1524 получили прививки от Pfizer.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что после первых суток начала вакцинации в Украине, выявлено семь "неблагоприятных событий". По его словам, "они несерьезные".

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз Covishield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение Covishield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.