У Південній Кореї розслідують смерть двох людей після вакцинації препаратом AstraZeneca

В AstraZenecа заявили, що знають про розслідування, але зазначають, що клінічні випробування показали безпеку вакцини.

Влада Південної Кореї розслідує смерть двох людей, які померли протягом кількох днів після імунізації вакциною від AstraZeneca. Про це повідомляє Reuters.

В AstraZeneca повідомили, що їй відомо про розслідування Корейського агентства з контролю і профілактики захворювань (KDCA), але безпека вакцини була ретельно вивчена в клінічних випробуваннях, і дані підтверджують, що вона в цілому добре переноситься.

Після вакцинації в 63-річного пацієнта з будинку для літніх людей з цереброваскулярним захворюванням розвинулися симптоми, включаючи високу температуру. Він помер після того, як зʼявилися симптоми зараження крові і пневмонії.

Інший пацієнт будинку для літніх людей у віці 50 років, що страждає на серцеве захворювання і діабет, помер на наступний день після вакцинації від декількох серцевих нападів.

Директор KDCA Чон Ин Кен закликав населення вакцинуватися від коронавірусу тільки в тому випадку, якщо вони здорові. У відомстві заявили, що з людей, які отримали вакцини проти коронавірусу, у 207 були побічні реакції, у тому числі три випадки важких алергічних реакцій, відомих як анафілаксія.

Південна Корея почала вакцинацію населення минулого тижня. До півночі вівторка 85 904 особи отримали перші дози вакцини AstraZeneca і 1524 отримали щеплення від Pfizer.

Нагадаємо: головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що після першої доби початку вакцинації в Україні, виявлено сім "несприятливих подій". За його словами, "вони несерйозні".

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вакцина Covishield виготовляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яка спочатку була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин у світі і на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз Covishield уже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, Мʼянму і Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення Covishield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжне дослідження" в Індії.