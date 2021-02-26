В Украине выявили 7 неблагоприятных событий после вакцинации, - Ляшко

Одно сообщение поступило из Черниговской области и шесть — из Черкасской области.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что после вакцинации выявлено семь неблагоприятных событий. Об этом он сообщил на брифинге.

По его словам, одно сообщение поступило из Черниговской области и шесть — из Черкасской области.

"По состоянию на 25 февраля, поступили первые сообщения о неблагоприятных событиях по иммунизации. Они несерьезные", — заявил Ляшко.

23 февраля 2021 года в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины CovidShield. Первые партии вакцины 24 февраля, в 7:00 отправились в регионы.

По состоянию на утро 26 февраля в Украине вакцинировались 1179 человек. За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Черкасской области (90 прививок), за весь период прививочной кампании — также в Черкасской области (170 прививок).

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз Covishield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение Covishield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.