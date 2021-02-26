Статистика коронавируса на 26 февраля: 8003 новых случая заболевания

За сутки госпитализированы 2762 человека.

За сутки 25 февраля зафиксировано 8 003 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 762 человека;

умерли – 146;

выздоровели – 4244 человек;

проведено тестирований 78 264 (методом ПЦР – 36 809, методом ИФА – 16 271, исследований экспресс-тестами на антиген – 25 184).

За все время пандемии в Украине заболели — 1 333 844 человек, выздоровели – 1 163 555, умерли 25 742.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (857), г. Киеве (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 748 случаев (137 076 случаев всего)

Винницкая область — 738 случаев (35 360)

Волынская область — 219 случаев (39 719)

Днепропетровская область — 421 случай (73 023)

Донецкая область — 136 случаев (46 993)

Житомирская область — 455 случаев (50 076)

Закарпатская область — 515 случаев (39 209)

Запорожская область — 120 случаев (69 338)

Ивано-Франковская область — 857 случаев (62 807)

Киевская область — 548 случаев (74 831)

Кировоградская область — 43 случая (10 535)

Луганская область — 31 случай (14 927)

Львовская область — 474 случая (77 823)

Николаевская область — 150 случаев (41 834)

Одесская область — 319 случаев (85 485)

Полтавская область — 111 случаев (45 916)

Ровенская область — 133 случая (48 637)

Сумская область — 160 случаев (48 321)

Тернопольская область — 305 случаев (41 634)

Харьковская область — 331 случай (83 137)

Херсонская область — 32 случая (21 630)

Хмельницкая область — 262 случая (47 616)

Черкасская область — 127 случаев (48 472)

Черновицкая область — 638 случаев (53 713)

Черниговская область — 130 случаев (35 672)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, 24 февраля было проведено 36 670 ПЦР-тестирований, 26,5% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 7641 образцов.

1179 человек привито против COVID-19 за сутки.

Винницкая область — 20 прививок;

Волынская область — 39 прививок;

Днепропетровская область — 60 прививок;

Донецкая область — 60 прививок;

Житомирская область — 60 прививок;

Закарпатская область — 10 прививок;

Запорожская область — 50 прививок;

Ивано-Франковская область — 20 прививок;

Киевская область — 30 прививок;

Кировоградская область — 56 прививок;

Луганская область — 60 прививок;

Львовская область — 50 прививок;

г. Киев — 90 прививок;

Николаевская область — 70 прививок;

Одесская область — 60 прививок;

Полтавская область — 70 прививок;

Ровенская область — 20 прививок;

Сумская область — 20 прививок;

Тернопольская область — 90 прививок;

Харьковская область — 20 прививок;

Херсонская область — 20 прививок;

Хмельницкая область — 10 прививок;

Черкасская область — 90 прививок;

Черновицкая область — 54 прививки;

Черниговская область — 50 прививок.

На вечер четверга, 25 февраля, в Украине занято 22 121 койкоместо из имеющихся 68 955 (32,08%). За сутки показатель увеличился на 650 мест, поскольку вчера, 24 февраля, в больницах находился 21 471 пациент с подтвержденным COVID-19, или подозрением на него.

По сведениям Минздрава, хуже всего ситуация в Ивано-Франковской области. По состоянию на вечер 25 февраля там заполнено 78,22% коек (впрочем, вчера там было заполнено 81,19% коек). На втором месте — Закарпатская область, там занято 70,96% койкомест (вчера — 69,98%), на третьем — Черновицкая с 59,87% (вчера — 60,45%).

Напомним, в Ивано-Франковской области начали работу 16 карантинных контрольно-пропускных пунктов. Подчеркивается, что работники полиции не ограничивают и не препятствуют движению транспорта, а осуществляют контроль.

Вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области была зафиксирована в начале прошлой недели. В регион был направлен главный санврач Виктор Ляшко. Местные власти приняли решение об ужесточении карантина с 22 февраля. В области временно закроют кинотеатры, спортзалы, а школьников 5-11 классов переведут на дистанционку.

Из-за вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области и заполненности больниц в регион был доставлен мобильный госпиталь. В некоторых населенных пунктах Прикарпатья занято более 90% ковидных коек. Из-за сложившейся ситуации мэр Львова заявил о готовности принять 100 пациентов с коронавирусом во Львове.