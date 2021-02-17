Львов готов принять 100 пациентов с COVID-19 из Ивано-Франковской области, – Садовой (фото)

Мэр Львова заявил, что город предоставит дополнительный резерв койко-мест без риска для львовских больных.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что больницы города готовы принять 100 пациентов с COVID-19 из Ивано-Франковской области, где из-за ухудшения ситуации в больницах почти не осталось мест для инфицированных.

Об этом он сообщил в Facebook.

Садовой уже уведомил о своем предложении городского главу Ивано-Франковска Руслана Марцинкива и главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, который в связи с тяжелой ситуацией выехал в Ивано-Франковскую область.

"Почему 100 мест? В целом во Львове есть 1 300 коек, 217 из них сейчас заняты больными коронавирусом. Посоветовавшись с врачами и осознавая, что мы не можем спрогнозировать то, что ждет нас, было принято решение о 100. Это тот дополнительный резерв, который можем предоставить без риска для львовских больных", – написал Садовой.

Он добавил, что остается вопрос транспортировки пациентов, но решение проблемы будет найдено.

"Есть еще вопросы транспортировки пациентов из Ивано-Франковска. Но думаю, совместно найдем решение для этой ситуации. В такие моменты города Украины, как никогда, должны быть едиными и подставлять плечо друг другу", – написал Садовой.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на текущий момент высокий уровень заболеваемости наблюдается в Ивано-Франковской области, отметив, что там во многих населенных пунктах занято более 90% коек для COVID-больных.

Накануне блогер Евгений Истребин, анализирующий данные Минздрава и региональных лабораторий, сообщил, что по стране после почти двухмесячного спада якобы начался рост количества госпитализаций с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19.

По его информации, самая плохая ситуация была именно в Ивано-Франковской области, где "рост госпитализаций пациентов с COVID составил 204% за чуть более месяца". Согласно подсчетам блогера, если по состоянию на 28 декабря количество пациентов на госпитализации в области составляло 949, то уже 15 февраля их было 2 260.