Во многих населенных пунктах Прикарпатья заняты более 90% COVID-коек

По словам премьер-министра Украины, в Ивано-Франковской области якобы больше активно болеющих коронавирусом, чем в Киеве. Впрочем, данные сайта СНБО говорят об обратном.

16 февраля 2021 года на сайте Офиса президента опубликовали пресс-релиз с селекторного совещания, на котором обсуждали ухудшающуюся ситуацию с коронавирусом в стране. В частности, во время заседания премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на текущий момент высокий уровень заболеваемости наблюдается в Ивано-Франковской области, отметив, что там во многих населенных пунктах занято более 90% коек для COVID-больных.

"В Ивано-Франковской области — один из самых больших уровней заболеваемости на 100 тыс. населения и второй по величине уровень по количеству занятых коек — в среднем 73%. За минувшие сутки заболел 621 человек. При этом в области 9 339 активных больных, что больше, чем в городе Киеве", — процитировала пресс-служба ОП Шмыгаля.

Примечательно, что согласно данным сайта СНБО, количество "активно больных" коронавирусом в Ивано-Франковской области на текущий момент действительно составляет 9 339, однако в городе Киеве их 41 559.

[ + – ] Количество больных коронавирусом в Украине на 16 февраля Фото: скриншот

По словам премьер-министра, вечером 16 февраля ожидается заседание местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по этой ситуации, а в Ивано-Франковскую область срочно выехал главный санврач страны Виктор Ляшко.

"Нужно тщательно разобраться в ситуации, поскольку из-за снега доставку пациентов скорыми в другие области, где есть свободные места, особенно затруднено, надо рассмотреть вариант развертывания дополнительных коек в области. Помните, что в первую очередь важны жизни пациентов", — цитирует Владимира Зеленского его пресс-служба.

Отметим, накануне блогер Евгений Истребин, анализирующий данные Минздрава и региональных лабораторий, сообщил, что по стране после почти двухмесячного спада якобы начался рост количества госпитализаций с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19.

По его информации, самая плохая ситуация была именно в Ивано-Франковской области, где "рост госпитализаций пациентов с COVID составил 204% за чуть более месяца". Согласно подсчетам блогера, если по состоянию на 28 декабря количество пациентов на госпитализации в области составляло 949, то уже 15 февраля их было 2 260.

Количество пациентов, находящихся в реанимациях в Ивано-Франковской области 28 декабря составляло 81, а 15 февраля — 138, то есть увеличилось на 57.

[ + – ] Ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковской области Фото: Евгений Истребин / Facebook

Отметим, за прошедшие сутки, 15 февраля в Украине зафиксировали 3 143 новых случая коронавируса. В Ивано-Франковской области это количество составило 621.