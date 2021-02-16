У багатьох населених пунктах Прикарпаття зайнято більше 90% COVID-ліжок

За словами прем'єр-міністра України, в Івано-Франківській області нібито більше людей, які активно хворіють на коронавірус, ніж у Києві. Утім, дані сайту РНБО свідчать про протилежне.

16 лютого 2021 року на сайті Офісу президента опублікували прес-реліз із селекторної наради, на якій обговорювали ситуацію з коронавірусом, що погіршується в країні. Зокрема, під час засідання прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на поточний момент високий рівень захворюваності спостерігається в Івано-Франківській області, зазначивши, що там у багатьох населених пунктах зайнято понад 90% ліжок для COVID-хворих.

"В Івано-Франківській області — один із найбільших рівнів захворюваності на 100 тис. населення і другий за величиною рівень за кількістю зайнятих ліжок — у середньому 73%. За минулу добу захворіла 621 особа. При цьому в області 9 339 активних хворих, що більше, ніж у місті Київ", — процитувала прес-служба ОП Шмигаля.

Варто зазначити, що згідно з даними сайту РНБО, кількість "активно хворих" на коронавірус в Івано-Франківській області на поточний момент дійсно становить 9 339, проте в місті Київ їх 41 559.

[ + – ] Кількість хворих на коронавірус в Україні станом на 16 лютого Фото: скриншот

За словами прем'єр-міністра, увечері 16 лютого очікується засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС щодо цієї ситуації, а в Івано-Франківську область терміново виїхав головний санлікар країни Віктор Ляшко.

"Потрібно ретельно розібратися в ситуації, оскільки через сніг доставка пацієнтів "швидкими" в інші області, де є вільні місця, особливо ускладнена, треба розглянути варіант розгортання додаткових ліжок в області. Пам'ятайте, що перш за все важливі життя пацієнтів", — цитує Володимира Зеленського його прес-служба.

Зазначимо, напередодні блогер Євген Істребін, який аналізує дані МОЗ та регіональних лабораторій, повідомив, що в країні після майже двомісячного спаду нібито почалося зростання кількості госпіталізацій з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19.

За його інформацією, найгірша ситуація була саме в Івано-Франківській області, де "зростання госпіталізацій пацієнтів із COVID склав 204% за трохи більше місяця". Згідно з підрахунками блогера, якщо за станом на 28 грудня кількість пацієнтів на госпіталізацію в області становило 949, то вже 15 лютого їх було 2 260.

Кількість пацієнтів, які перебувають в реанімаціях в Івано-Франківській області 28 грудня становила 81, а 15 лютого — 138, тобто збільшилася на 57.

[ + – ] Ситуація з коронавірусів в Івано-Франківській області Фото: Евгений Истребин / Facebook

Зазначимо, за минулу добу, 15 лютого в Україні зафіксували 3 143 нові випадки коронавірусу. В Івано-Франківській області ця кількість склала 621.