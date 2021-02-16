Статистика коронавируса в Украине на 16 февраля: 150 человек умерли

За сутки коронавирусом заболели больше трех тысяч человек, почти треть из них госпитализировали.

За минувшие сутки коронавирусом в Украине заболели 3 143 человека. Об этом во вторник, 16 февраля, написал у себя в Facebook министр охраны здоровья Максим Степанов.

По его словам, из них 182 ребенка и 179 медработников. Всего за понедельник госпитализировали 915 человек. 150 человек – умерли. Одолеть болезнь удалось 6 189 людям.

Также за минувшие сутки было проведено 39 401 тест на COVID-19.

С начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 1 276 618 человек. Выздоровели 1 122 968 человек, 24 542 человека умерли.

За последние сутки больше всего случаев коронавируса зарегистрировали в Ивано-Франковской (621) и Черновицкой (343) областях, в городе Киеве (308), а также в Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.

Количество заболевших в регионах за сутки:

г. Киев — 308 случаев;

Винницкая область — 210 случаев;

Волынская область — 95 случаев;

Днепропетровская область — 85 случаев;

Донецкая область — 60 случаев;

Житомирская область — 18 случаев;

Закарпатская область — 204 случая;

Запорожская область — 95 случаев;

Ивано-Франковская область — 621 случай;

Киевская область — 136 случаев;

Кировоградская область — 20 случаев;

Луганская область — 26 случаев;

Львовская область — 115 случаев;

Николаевская область — 55 случаев;

Одесская область — 127 случаев;

Полтавская область — 149 случаев;

Ровенская область — 88 случаев;

Сумская область — 7 случаев;

Тернопольская область — 67 случаев;

Харьковская область — 131 случай;

Херсонская область — 6 случаев;

Хмельницкая область — 50 случаев;

Черкасская область — 99 случаев;

Черновицкая область — 343 случая;

Черниговская область — 28 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской областей и города Севастополь отсутствуют.

Как сообщалось накануне, ВОЗ обнаружила, что распространение коронавируса могло начаться раньше, чем принято считать. Учитывая, что большинство людей переносят заболевание легко, уже в декабре 2019 года коронавирусом без ярких симптомов могли болеть тысячи людей в Ухане.

Напомним, 14 января 2021 года для исследования истоков коронавируса в Ухань приехала группа экспертов ВОЗ. В состав группы вошли специалисты из 12 стран.

На продовольственный рынок морепродуктов, откуда, как считалось, началась пандемия, представители ВОЗ попали 31 января 2021 года.

В Китае при этом считают, что болезнь принесли импортируемые свиные головы и морепродукты

Как сообщалось ранее, ученые продвинулись в поисках места, откуда мог появиться коронавирус. Исследователи говорят, что коронавирусы, связанные с Sars-CoV-2, могут циркулировать среди летучих мышей не только в Китае.