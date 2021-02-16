Статистика коронавируса в Украине на 16 февраля: 150 человек умерли
За сутки коронавирусом заболели больше трех тысяч человек, почти треть из них госпитализировали.
За минувшие сутки коронавирусом в Украине заболели 3 143 человека. Об этом во вторник, 16 февраля, написал у себя в Facebook министр охраны здоровья Максим Степанов.
По его словам, из них 182 ребенка и 179 медработников. Всего за понедельник госпитализировали 915 человек. 150 человек – умерли. Одолеть болезнь удалось 6 189 людям.
Также за минувшие сутки было проведено 39 401 тест на COVID-19.
С начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 1 276 618 человек. Выздоровели 1 122 968 человек, 24 542 человека умерли.
За последние сутки больше всего случаев коронавируса зарегистрировали в Ивано-Франковской (621) и Черновицкой (343) областях, в городе Киеве (308), а также в Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.
Количество заболевших в регионах за сутки:
- г. Киев — 308 случаев;
- Винницкая область — 210 случаев;
- Волынская область — 95 случаев;
- Днепропетровская область — 85 случаев;
- Донецкая область — 60 случаев;
- Житомирская область — 18 случаев;
- Закарпатская область — 204 случая;
- Запорожская область — 95 случаев;
- Ивано-Франковская область — 621 случай;
- Киевская область — 136 случаев;
- Кировоградская область — 20 случаев;
- Луганская область — 26 случаев;
- Львовская область — 115 случаев;
- Николаевская область — 55 случаев;
- Одесская область — 127 случаев;
- Полтавская область — 149 случаев;
- Ровенская область — 88 случаев;
- Сумская область — 7 случаев;
- Тернопольская область — 67 случаев;
- Харьковская область — 131 случай;
- Херсонская область — 6 случаев;
- Хмельницкая область — 50 случаев;
- Черкасская область — 99 случаев;
- Черновицкая область — 343 случая;
- Черниговская область — 28 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской областей и города Севастополь отсутствуют.
Как сообщалось накануне, ВОЗ обнаружила, что распространение коронавируса могло начаться раньше, чем принято считать. Учитывая, что большинство людей переносят заболевание легко, уже в декабре 2019 года коронавирусом без ярких симптомов могли болеть тысячи людей в Ухане.
Напомним, 14 января 2021 года для исследования истоков коронавируса в Ухань приехала группа экспертов ВОЗ. В состав группы вошли специалисты из 12 стран.
На продовольственный рынок морепродуктов, откуда, как считалось, началась пандемия, представители ВОЗ попали 31 января 2021 года.
В Китае при этом считают, что болезнь принесли импортируемые свиные головы и морепродукты
Как сообщалось ранее, ученые продвинулись в поисках места, откуда мог появиться коронавирус. Исследователи говорят, что коронавирусы, связанные с Sars-CoV-2, могут циркулировать среди летучих мышей не только в Китае.