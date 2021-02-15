ВОЗ обнаружила, что распространение коронавируса могло начаться раньше, чем принято считать

Учитывая, что большинство людей переносят заболевание легко, уже в декабре 2019 года коронавирусом без ярких симптомов могли болеть тысячи людей в Ухане.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прибывшие в Ухань для изучения происхождения коронавируса, считают, что его распространение началось раньше, чем было принято считать. Как говорится в материале CNN, соответствующее заявление сделал ведущий исследователь миссии ВОЗ Бен Эмбарек.

В частности, миссия обнаружила несколько признаков более широкого распространения вируса в 2019 году, в том числе впервые установила, что в Ухане уже в декабре было обнаружено более десятка штаммов вируса.

"Вирус широко циркулировал в Ухане в декабре, что является новым открытием", — сказал эксперт.

По его словам, китайская сторона предоставила группе информацию о 174 случаях заболевания коронавирусом, которые зарегистрировали в Ухане в декабре 2019 года. Из них сто случаев подтвердили лабораторными исследованиями, 74 – с помощью клинического диагноза, основанного на симптоматике.

Эксперт отметил, что с тяжелым течением болезни, вызванной коронавирусом, протекает лишь в 15% случаев, в то время как большинство людей переносят заболевание легко. Таким образом, уже в декабре общее число заболевших коронавирусом могло превышать тысячу человек.

В ноябре 2020 года в ВОЗ пообещали сделать "все возможное", чтобы определить происхождение коронавируса. Ранее организацию много критиковали за выгораживание Китая в истории с пандемией.

Случаи болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, были впервые зафиксированы в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. По последним данным, в мире заражено более 100 миллионов человек.

Напомним, 14 января 2021 года для исследования истоков коронавируса в Ухань приехала группа экспертов ВОЗ. В состав группы вошли специалисты из 12 стран.

На продовольственный рынок морепродуктов, откуда, как считалось, началась пандемия, представители ВОЗ попали 31 января 2021 года.

В Китае при этом считают, что болезнь принесли импортируемые свиные головы и морепродукты

Как сообщалось ранее, ученые продвинулись в поисках места, откуда мог появиться коронавирус. Исследователи говорят, что коронавирусы, связанные с Sars-CoV-2, могут циркулировать среди летучих мышей не только в Китае.