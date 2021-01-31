Не прошло и года. Представители ВОЗ посетили с проверкой рынок в Ухане

Ученые хотят понять причину столь широкого распространения коронавируса.

Группа ученых из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая прибыла в Китай для изучения происхождения коронавируса, в воскресенье, 31 января, посетила продовольственный рынок в городе Ухань. Об этом сообщает Associated Press.

Представители ВОЗ посетили рынок морепродуктов Хуанань и пробыли там около часа. Именно этот рынок стал местом вспышки в декабре 2019 года. Ранее ученые считали, что изначально вирус передался людям от диких животных, которыми торгуют на этом рынке. С тех пор эта идея перестала быть основной, но эксперты ВОЗ все же отправились туда, чтобы выяснить, почему вирус так широко распространился.

"Очень информативно и важно для наших совместных команд понять эпидемиологию COVID, поскольку он начал распространяться в конце 2019 года", – заявил член группы ВОЗ Питер Дашак.

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Специалисты организации посетили также рынок Байшачжой, который во время 76-дневной изоляции Уханя в прошлом году был центром распределения продуктов питания.

Ветеринары и вирусологи посетили также две больницы, куда направляли пациентов во время ранней вспышки COVID-19.

Напомним, эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения коронавируса 14 января. В состав этой группы вошли специалисты из 12 стран.

В ноябре 2020 года в ВОЗ пообещали сделать "все возможное", чтобы определить происхождение коронавируса. Ранее организацию много критиковали за выгораживание Китая в истории с пандемией.

Случаи болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, были впервые зафиксированы в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. По последним данным, в мире заражено более 100 миллионов человек.

В Китае 13 января, впервые за восемь месяцев умер, пациент с коронавирусом.

Как сообщалось ранее, 30 января в Украине было подтверждено 3 177 новых случаев коронавируса. Из них 1960 человек госпитализировали.