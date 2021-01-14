Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения коронавируса

В состав группы вошли специалисты из 12 стран.

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рано утром 14 января прилетела в китайский город Ухань из Сингапура. Прибывшим специалистам необходимо пройти 14-дневный карантин, в это время они будут вести консультации с китайскими специалистами по видеосвязи.

О том, что эксперты от ВОЗ отправятся в Ухань, стало известно 11 января. В состав группы вошли специалисты из 12 стран.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщал, что экспертам организации не разрешают начать в Китае расследование происхождения коронавируса – местные власти медлят с оформлением необходимых документов.

Первая специальная группа ВОЗ побывала в Китае в феврале прошлого года. Она заключила, что вирус зоонозного происхождения мог передаться человеку от летучих мышей, но в целом оставила вопрос об источнике инфекции открытым.

Еще одна группа специалистов организации должна была приехать в Китай в июле. Из нее в страну попали только два эксперта. Они не ездили в Ухань и занимались определением "объема и сферы охвата" работы для следующего этапа миссии.

Сейчас эксперты посетят, помимо Уханя, южную провинцию Юньнань, где расположены пещеры, в которых много летучих мышей. Там сделают забор первичного материала для определения, мог ли вирус появиться самостоятельно, или могла ли произойти утечка из лаборатории в Ухане. Кроме того, эксперты рынок в Ухане, где, как предполагается, были куплены летучие мыши, зараженные коронавирусом.

Участник нынешней миссии ВОЗ Фабиан Лендертц говорил, что источник происхождения коронавируса не обязательно находится в Китае, но именно начав работать в Ухане, можно будет разобраться в вопросе происхождения инфекции.

Он добавил, что пока информации о происхождении COVID-19 не так много. "Мы знаем ближайшие родственные вирусы у видов летучих мышей. Но нам все еще нужно найти первоначального носителя, выяснить, были ли посредники, и были ли среди этих посредников люди", – отметил ученый.

Питер Бен Эмбарек, главный эксперт ВОЗ по болезням животных, которые передаются другим видам, который был в Китае с предварительной миссией в июле прошлого года, возглавляет группу экспертов.

Хунг Нгуен, вьетнамский биолог, входящий в группу, сказал, что не ожидает каких-либо ограничений для работы группы в Китае, но предостерег от надежд на получение "твердых ответов".

В ноябре 2020 года в ВОЗ пообещали сделать "все возможное", чтобы определить происхождение коронавируса. Ранее организацию много критиковали за выгораживание Китая в истории с пандемией.

Случаи болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, были впервые зафиксированы в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. По последним данным, в мире заражено более 92 миллионов человек.

В Китае 13 января, впервые за восемь месяцев умер, пациент с коронавирусом.