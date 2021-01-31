Статистика коронавируса в Украине на 31 января: более 3 тысяч новых случаев

Всего за минувшие сутки госпитализировали с коронавирусом 1 960 человек.

По состоянию на 31 января в Украине было подтверждено 3 177 новых случаев коронавируса (1 906 человек сутками ранее). Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Среди заболевших 146 детей и 86 медработников. За минувшие сутки были госпитализированы 1 960 человек, зафиксировано 79 летальных случаев, а выздоровели – 4126 человек.

Также за сутки было проведено 19 059 тестирований, из которых 15 042 – ПЦР-методом и 4 017 – ИФА-методом.

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 1 219 455 человек, выздоровели – 1 018 784, а летальных случаев было зафиксировано 22 707.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса было зафиксировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217), г. Киев (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 128 389 (215 за последние сутки);

Винницкая область — 27 078 (123);

Волынская область – 36 818 (71);

Днепропетровская область – 67 713 (189);

Донецкая область – 44 103 (176);

Житомирская область – 44 533 (205);

Закарпатская область – 31 744 (217);

Запорожская область – 65 638 (56);

Ивано-Франковская область – 48 606 (337);

Киевская область – 69 225 (193);

Кировоградская область – 9 806 (24);

Луганская область – 13 918 (25);

Львовская область – 71 186 (145);

Николаевская область – 38 938 (146);

Одесская область – 81 391 (170);

Полтавская область – 43 141 (48);

Ровенская область – 45 901 (78);

Сумская область – 45 858 (121);

Тернопольская область – 37 809 (110);

Харьковская область – 77 942 (192);

Херсонская область – 20 727 (54);

Хмельницкая область – 43 948 (7);

Черкасская область – 45 690 (59);

Черновицкая область – 45 517 (118);

Черниговская область – 33 836 (98).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid-19.gov.ua, 29 января было проведено 23 871 ПЦР-тестирований, 20,49% тестов оказались положительными. В лабораториях оставался необработанным 6 030 образец.