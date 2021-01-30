Статистика коронавируса в Украине на 30 января: менее 5 тысяч случаев

За минувшие сутки госпитализировано 1 906 человек.

По состоянию на 30 января в Украине подтвердили 4 685 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 30 января.

Среди заболевших 200 детей и 336 медиков.

За сутки от коронавируса умерло 149 человек, 11 317 заболевших выздоровело, 1 906 госпитализированы.

С начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 1 216 278 человек, 22 628 пациентов умерло, 1 014 658 – выздоровело.

29 января в стране провели 41 781 тестирование на коронавирус, из которых 23 871 – методом ПЦР и 17 910 – методом ИФА.

За прошлые сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (412), Львовской (353) областях, Киеве (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях.

Статистика в регионах за сутки:

– г. Киев – 341 случай;

– Винницкая область – 241 случай;

– Волынская область – 146 случаев;

– Днепропетровская область – 335 случаев;

– Донецкая область – 170 случаев;

– Житомирская область – 158 случаев;

– Закарпатская область – 245 случаев;

– Запорожская область – 220 случаев;

– Ивано-Франковская область – 412 случаев;

– Киевская область – 325 случаев;

– Кировоградская область – 36 случаев;

– Луганская область – 108 случаев;

– Львовская область – 356 случаев;

– Николаевская область – 84 случая;

– Одесская область – 174 случая;

– Полтавская область – 104 случая;

– Ровенская область – 116 случаев;

– Сумская область – 77 случаев;

– Тернопольская область – 124 случая;

– Харьковская область – 280 случаев;

– Херсонская область – 52 случая;

– Хмельницкая область – 123 случая;

– Черкасская область – 155 случаев;

– Черновицкая область – 186 случаев;

– Черниговская область – 117 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid-19.gov.ua, 28 января было проведено 24 769 ПЦР-тестирований, 22,90% тестов оказались положительными. В лабораториях оставался необработанным 5 063 образец.

Напомним, украинцы, которые переболели COVID-19, не получат прививку от болезни в первой волне. Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко.