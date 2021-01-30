Статистика коронавірусу в Україні на 30 січня: менше 5 тисяч випадків

За минулу добу госпіталізовано 1 906 осіб.

Станом на 30 січня в Україні підтвердили 4 685 нових випадків коронавируса. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя в суботу, 30 січня.

Серед захворілих 200 дітей і 336 медиків.

За добу від коронавируса померло 149 осіб, 11 317 хворих видужала, 1 906 госпіталізовані.

З початку епідемії в Україні COVID-19 підтвердили у 1 216 278 осіб, 22 628 пацієнтів померло, 1 014 658 — одужало.

29 січня в країні провели 41 781 тестування на коронавірус, з яких 23 871 — методом ПЛР і 17 910 — методом ІФА.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (412), Львівській (353) областях, Києві (341), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях.

Статистика в регіонах за добу:

- г. Киев — 341 випадок;

- Вінницька область — 241 випадок;

- Волинська область — 146 випадків;

- Дніпропетровська область — 335 випадків;

- Донецька область — 170 випадків;

- Житомирська область — 158 випадків;

- Закарпатська область — 245 випадків;

- Запорізька область — 220 випадків;

- Івано-Франківська область — 412 випадків;

- Київська область — 325 випадків;

- Кіровоградська область — 36 випадків;

- Луганська область — 108 випадків;

- Львівська область — 356 випадків;

- Миколаївська область — 84 випадки;

- Одеська область — 174 випадки;

- Полтавська область — 104 випадки;

- Рівненська область — 116 випадків;

- Сумська область — 77 випадків;

- Тернопільська область — 124 випадки;

- Харківська область — 280 випадків;

- Херсонська область — 52 випадки;

- Хмельницька область — 123 випадки;

- Черкаська область — 155 випадків;

- Чернівецька область — 186 випадків;

- Чернігівська область — 117 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

За даними ресурсу covid-19.gov.ua, 28 січня було проведено 24 769 ПЛР-тестувань, 22,90% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишався необробленим 5 063 зразок.

Нагадаємо, українці, які перехворіли COVID-19, не отримають щеплення від хвороби в першій хвилі. Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко.