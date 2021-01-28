Украинцы, которые переболели COVID-19, не получат прививку в первой волне, – Ляшко

По словам главного санврача, у переболевших COVID-19 уже есть защита на 3-6 месяцев.

Украинцы, которые переболели COVID-19, не получат прививку от болезни в первой волне. Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко, сообщает ТСН.

"Вакцинация тех, кто переболел отсрочено на 3-6 месяцев, как рекомендует ВОЗ, так как ограниченный опыт к вакцинам у человека, который переболел. У него есть защита на 3-6 месяцев. Мы лучше защитим того, кто не переболел, а попадает в группу риска, что может привести к осложнениям не совместимых с жизнью", — сказал Ляшко.

Получить прививку можно на базе четырех тысяч кабинетов прививки для взрослых, или в созданных пунктах вакцинации.

По его словам, сегодня или завтра должно состояться заседание правления программы "COVAX", где окончательно решить вопрос — когда и сколько Украина получит бесплатной вакцины от коронавируса.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация в стране начнется в феврале.

Напомним, 30 декабря 2020 года Владимир Зеленский заявил, что Минздрав Украины подписал договор о поставках 1,9 млн доз китайской вакцины от компании Sinovac. При этом эффективность вакцины в разных странах отличается. В Бразилии ее эффективность на уровне 50%. А в Индонезии 65,3%

Ранее Фокус рассказывал все, что нужно знать о китайской вакцине от коронавируса.

в первом полугодии Украина бесплатно получит через механизм COVAX 8 млн доз вакцин AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna.

А Всемирный банк предоставит Украине помощь в размере почти 2,5 млрд грн на закупку вакцины от коронавируса.