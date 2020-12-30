Украина закупает 1,9 млн доз китайской вакцины, – Офис президента

Поставки начнутся через 30 дней после официальной регистрации вакцины.

Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках "в максимально короткие сроки" вакцины производства китайской компании Sinovac. Переговоры велись с сентября, говорится в сообщении Офиса президента.

Sinovac Biotech является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин. Ежегодно она производит до 500 млн доз вакцин, которые одобрены в 34 странах. 50 млн доз вакцин от коронавируса у нее закупит Турция.

Украина будет использовать вакцину Sinovac для защиты прежде всего тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будет бесплатным.

Договор о поставке на территорию Украины подписан с украинским фармацевтическим предприятием "Лекхим", которое является единственным уполномоченным представителем Sinovac в Украине. Речь идет о закупке 1 913 316 доз по цене 504 грн за единицу.

Первая партия – 700 тыс. доз будет поставлена ​​в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Европейского союза.

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Проведенные клинические испытания в разных странах, по результатам промежуточных данных, показали эффективность препарата до 97%. Так, III-я фаза клинических испытаний была проведена в Индонезии и Турции. Завершается такая фаза испытаний в Бразилии.

В январе 2021 года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина в феврале будет представлена ​​на предквалификацию в ВОЗ .

В Офисе президента подчеркнули, что китайская вакцина будет поставляться отдельно от механизма COVAX, по которому нашей стране обещано выделение бесплатно 8 млн доз вакцины.

Напомним, другая китайская вакцина от коронавируса, разработанная компанией Sinopharm, показала эффективность 79%. Результат основан на промежуточном анализе данных клинических испытаний третьей фазы, сообщил Пекинский институт биологических продуктов, "дочка" Sinopharm. В сентябре эта вакцина получила первое одобрение от иностранного государства — ОАЭ. Власти этой страны заявили, что удовлетворены предварительными результатами третьей фазы клинических испытаний.

Китайские вакцины созданы методом "старой школы": была создана химически инактивированная версия вируса, которая состоит из микробных частиц, выращенных в культуре, а затем убитых. Большинство же создателей других вакцин помещают часть генетического кода коронавируса в кусок синтетической ДНК. Введенные в виде вакцины, такие клетки будут работать как мини-фабрика по производству безобидных копий белка. Иммунная система выработает против них защитные антитела, которые начнут работать, если настоящий коронавирус попадет в организм.