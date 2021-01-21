Украина получит 8 млн доз вакцины AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna бесплатно, – Степанов

В ближайшее время должен быть заключен второй украинский контракт на закупку вакцины. На этот раз через британское агентство Crown Agents.

В первом полугодии этого года Украина бесплатно получит через механизм COVAX 8 млн доз вакцин AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna. Об этом сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, 6 января COVAX подтвердил готовность рассмотреть дополнительную поставку 210 тыс. доз вакцины Pfizer в случае, если Украина будет отвечать установленным критериям. Министр заверил, что она этим критериям соответствует, так как есть: утвержденный национальный план вакцинации, холодовая цепочка логистики и необходимые условия хранения.

С конца весны прошлого года ведутся переговоры с производителями вакцин. С одним из них – Sinovac – уже заключен договор. Диалог с другими продолжается. Назвать их пока нельзя, так как подписаны соответствующие договоры о неразглашении. "Сначала компании предлагали нам поставки в конце 2021 – начале 2022-го. Потом удалось договориться, чтобы поставки начались значительно раньше", – сказал министр.

Степанов также сообщил, что в ближайшее время должен быть заключен второй украинский контракт на закупку вакцины. На этот раз через британское агентство Crown Agents, а не через ГП "Медицинские закупки Украины".

Напомним, Всемирный банк предоставит Украине помощь в размере почти 2,5 млрд грн на закупку вакцины от коронавируса. Об этом сообщила замглавы Минздрава Светлана Шаталова.