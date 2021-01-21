Україна отримає 8 млн доз вакцини AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna безкоштовно, — Степанов

Найближчим часом має бути укладений другий український контракт на закупівлю вакцини. Цього разу через британське агентство Crown Agents.

У першому півріччі цього року Україна безкоштовно отримає через механізм COVAX 8 млн доз вакцин AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna. Про це сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Крім того, 6 січня COVAX підтвердив готовність розглянути додаткову поставку 210 тис. доз вакцини Pfizer у разі, якщо Україна буде відповідати встановленим критеріям. Міністр запевнив, що вона цим критеріям відповідає, оскільки є затверджений національний план вакцинації, холодовий ланцюг логістики та необхідні умови зберігання.

З кінця весни минулого року ведуться перемовини з виробниками вакцин. З одним з них — Sinovac — уже укладено договір. Діалог з іншими ще триває. Назвати їх поки не можна, оскільки підписані відповідні договори про нерозголошення. "Спочатку компанії пропонували нам поставки наприкінці 2021 — на початку 2022. Потім вдалося домовитися, щоб поставки почалися значно раніше", — сказав міністр.

Степанов також повідомив, що найближчим часом має бути укладений другий український контракт на закупівлю вакцини. Цього разу через британське агентство Crown Agents, а не через ДП "Медичні закупівлі України".

Нагадаємо, Світовий банк надасть Україні допомогу розміром майже 2,5 млрд грн на закупівлю вакцини від коронавірусу. Про це повідомила заступниця голови МОЗ Світлана Шаталова.