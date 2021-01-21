Всемирный банк даст Украине около 2,5 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19

В Минздраве говорят, что переговоры со Всемирным банком ведутся c декабря 2020 года.

Всемирный банк предоставит Украине помощь в размере почти 2,5 млрд грн на закупку вакцины от коронавируса. Об этом сообщила замглавы Минздрава Светлана Шаталова на брифинге.

По ее словам, почти 2,5 млрд грн планируется выделить для нового проекта "Экстренное реагирование на Covid-19 и вакцинацию в Украине".

"Соответствующие переговоры проводятся между Советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря 2020 года. В рамках подготовки проекта будет учтена внедренная стратегия проведения вакцинации", — сказала Шаталова.

Напомним, среди всех опрошенных, 39% готовы вакцинироваться за свои деньги, а если же вакцину предоставит государство, то 43%, — об этом сообщает соцопрос "Рейтинга".

Отметим, на текущий момент известно о том, что Минздрав договорился о закупке лишь одной вакцины от коронавируса. Речь о препарате CoronaVac от китайской компании Sinovac. Последние испытания этой вакцины в Бразилии показали эффективность на уровне 50,38%. Ранее сообщалось, что тестирование этой же вакцины в Индонезии показало 65,3% ее эффективности.

Ранее глава Минздрава Украины Степанов заявлял, что если эффективность китайской вакцины будет меньше 70%, то Украине якобы вернут деньги.

О том, что Украина может отказаться от закупки вакцины компании Sinovac рассказывал и премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил, что препарата в Украине не будет, если тот не будет соответствовать международным правилам регистрации.

В Минздраве рассчитывают, что начать вакцинацию от коронавируса Украина может уже с середины февраля.