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Качура: "Crown Agents за закупку вакцины Sinotec для Украины получит 5% комиссии"

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Вакцина от COVID-19, вакцинация, коронавирус, комиссия, китайская вакцина, ковид
Фото: УП | Вакцина от коронавируса

Нардеп заявил, что не понимает "почему нельзя провести закупку через украинское госпредприятие, содержание которого обходится дешевле, чем комиссия посредника".

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура написал на своем канале в Telegram, что 16 января состоялось совещание его коллег по политсиле с главой Минздрава Максимом Степановым, который заявил, что Crown Agents, организация-посредник закупки китайской вакцины от коронавируса Sinovac для Украины, получит за свои услуги комиссию в размере 5%.

"Если мы говорим, что закупаем вакцину на 3,5 млрд, 5% — это 175 млн гривен. Нет понимания, почему нельзя производить закупку через созданное законом специальное госпредприятия, стоимость содержания которого значительно меньше, чем комиссия иностранного посредника", — написал нардеп.

Примечательно, что во время брифинга 15 января Степанов заявил, что они изменили закупочную организацию, поскольку госпредприятие "Медицинские закупки Украины" в 2020 году якобы было "крайне неэффективным". Ранее глава "Медзакупок" обвинил главу Минздрава в "бездарных попытках" вести переговоры по закупке вакцин.

По словам Качуры, начать вакцинацию в Украине Степанов пообещал уже с середины февраля. Он отметил, что если эффективность препарата не будет доказана, то его закупать не будут.

Отметим, о том, что Украина может отказаться от закупки вакцины компании Sinovac заявлял и премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил, что препарата в Украине не будет, если тот не будет соответствовать международным правилам регистрации. Последние испытания препарата от Sinovac в Бразилии показали эффективность на уровне 50,38%. Ранее сообщалось, что тестирование этой же вакцины в Индонезии показало 65,3% ее эффективности. В Турции аналогичный показатель составил 91,25%.

Ранее глава Минздрава Украины Степанов заявлял, что если эффективность китайской вакцины будет меньше 70%, то Украине якобы вернут деньги.