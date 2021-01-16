Качура: "Crown Agents за закупку вакцины Sinotec для Украины получит 5% комиссии"

Нардеп заявил, что не понимает "почему нельзя провести закупку через украинское госпредприятие, содержание которого обходится дешевле, чем комиссия посредника".

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура написал на своем канале в Telegram, что 16 января состоялось совещание его коллег по политсиле с главой Минздрава Максимом Степановым, который заявил, что Crown Agents, организация-посредник закупки китайской вакцины от коронавируса Sinovac для Украины, получит за свои услуги комиссию в размере 5%.

"Если мы говорим, что закупаем вакцину на 3,5 млрд, 5% — это 175 млн гривен. Нет понимания, почему нельзя производить закупку через созданное законом специальное госпредприятия, стоимость содержания которого значительно меньше, чем комиссия иностранного посредника", — написал нардеп.

Примечательно, что во время брифинга 15 января Степанов заявил, что они изменили закупочную организацию, поскольку госпредприятие "Медицинские закупки Украины" в 2020 году якобы было "крайне неэффективным". Ранее глава "Медзакупок" обвинил главу Минздрава в "бездарных попытках" вести переговоры по закупке вакцин.

По словам Качуры, начать вакцинацию в Украине Степанов пообещал уже с середины февраля. Он отметил, что если эффективность препарата не будет доказана, то его закупать не будут.

Отметим, о том, что Украина может отказаться от закупки вакцины компании Sinovac заявлял и премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил, что препарата в Украине не будет, если тот не будет соответствовать международным правилам регистрации. Последние испытания препарата от Sinovac в Бразилии показали эффективность на уровне 50,38%. Ранее сообщалось, что тестирование этой же вакцины в Индонезии показало 65,3% ее эффективности. В Турции аналогичный показатель составил 91,25%.

Ранее глава Минздрава Украины Степанов заявлял, что если эффективность китайской вакцины будет меньше 70%, то Украине якобы вернут деньги.