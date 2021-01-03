Глава "Медзакупок" обвинил Степанова в "бездарных попытках" вести переговоры по закупке вакцин

Арсен Жумадилов утверждает, что глава Минздрава самостоятельно определил поставщика, превысив свои полномочия.

Глава госпредприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов заявил, что министр здравоохранения Максим Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса, чем превысил свои полномочия. Об этом сообщил Жумадилов на своей странице в Facebook.

По его словам, в мире сейчас существует 7,25 млрд заказанных вакцин, для Украины производители должны были бы зарезервировать 40 млн доз вакцин, среди которых 8 млн доз по системе COVAX. Объем только коммерческих заказов Украины должен был достичь 32 млн доз вакцины.

"Вместо этого по состоянию на 29 декабря имели 0", – пишет Жумадилов.

С весны по сегодняшний день, по словам главы ГП, необходимо было подписать минимум 4-5 соглашений с несколькими производителями на вакцины, созданные по разным технологиям. Также было необходимо прописать требования к вакцине, чтобы в случае нарушения норм иметь возможность вернуть товар.

Но лишь 10 декабря Минздрав уполномочил ГП на проведение закупки. 18 декабря "Медицинские закупки" вели переговоры с несколькими производителями по началу поставок в кратчайшие сроки.

Жумадилов подчеркивает, что 21 декабря Степанов на совещании у премьер-министра заявил о срыве переговоров с производителями, так как госпредприятие потребовало банковскую гарантию на предоплату. Глава "Медзакупок" утверждает, что такая процедура является стандартной.

В свою очередь, премьер Денис Шмыгаль поручил "Медзакупкам" работать с рынком исключительно через Минздрав. Степанов также подтвердил, что все действия по закупке вакцины от коронавируса должны теперь согласовываться с министерством.

"То ли из-за непонимания специфики функционирования финансовых инструментов, то ли с умыслом устранить ГП от прямых переговоров, министр выдал это наше требование к поставщикам как угрозу срыва", — написал Жумадилов и добавил, что производитель в тот же день сообщил о готовности предоставить банковскую гарантию на предоплату.

По состоянию на утро 28 декабря госпредприятие получило ответ только по одному поставщику, с которым заключило договор. Жумадилов считает, что эта закупка прошла не по принципу разделения политического органа (Минздрава) и закупочного агентства.

"Министр, по сути, сам определил поставщика. По моей информации, Украина могла получить цену минимум на 1 доллар США ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкурентное давление на поставщика", – отметил он.

Жумадилов отметил, что на сегодня Украина действительно могла иметь уже два контракта, а не один, по двум разным вакцинам.

"С января месяца единственная функция, которую выполняет Минздрав по закупкам вакцины, должна заключаться в коммуникации — подтверждать, если будут обращаться, производителям вакцин полномочия ГП по контрактации вакцины. Подыгрывать дальше министру Степанову в его бездарных попытках вести переговоры… я не планирую", – подытожил Жумадилов.

Отметим, специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ уже разработали План вакцинации от коронавируса. Украина имеет больше всего шансов получить вакцину AstraZeneсa.

Кабинет министров 23 декабря выделил 1,3 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом для закупки вакцин и обеспечения иммунопрофилактики населения против коронавируса. Средства направлены Министерству здравоохранения.