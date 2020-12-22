Глава ЦОЗ: "Украина, вероятнее всего, получит вакцину AstraZeneсa". Ее эффективность - 70%

Большинство холодильников в Украине еще в 2018 году были непригодны для хранения вакцин от Pfizer и Moderna, а препарат AstraZeneсa не будет портиться при +2-8°C.

Игорь Кузин, глава Центра общественного здоровья в комментарии "Украинской правде" рассказал, что по программе COVAX Украина имеет больше всего шансов получить вакцину AstraZeneсa, разработанную в Оксфордском университете. Промежуточные результаты ее исследований в ноябре показывали, что ее эффективность составляла около 70%, передавало ВВС.

Одной из причин почему в Украину поступят вакцины не от Pfizer/BioNTech и Moderna, которые показывают эффективность около 95%, является то факт, что их нужно хранить при очень низкой температуре, ориентировочно -60/-80°C. При этом в Минздраве и ЦОЗ сообщали, что по состоянию на 2018 год холодильники для хранения вакцин в Украине были изношенными и непригодными. А вакцина AstraZeneсa не будет портиться при температуре от +2 до +8°C.

"Когда мы высылали запрос на COVAX, мы учитывали условия хранения, которые можем себе позволить, поэтому, учитывая производственные мощности, есть надежда, что мы получим вакцину AstraZeneсa", — рассказал Кузин.

Он добавил, что точно станет известно какая вакцина поступит в Украину по программе COVAX в январе 2021 года.

COVAX – это глобальная инициатива, направленная на обеспечение доступа к эффективной вакцине от коронавируса для всех стран. Инициатива предусматривает, что вакцину, в первую очередь, получат группы риска, люди с заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания), медработники, педагоги.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сказал, что в рамках глобальной инициативе COVAX Украина должна получить первую партию вакцины (4 млн доз) примерно 1 марта нового года.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого – начале второго квартала 2021 года.