Степанов рассказал, когда Украина получит вакцину от коронавируса

Стратегия вакцинации украинцев должна быть готова уже в начале следующей недели.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина получит вакцину от коронавируса COVID-19 в конце I квартала — начале II квартала 2021 года. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы должны получить 8 млн доз вакцин. У нас ожидается подписание соответствующих документов до 7 декабря с COVAХ, где мы уже все четко оформим. И рассчитываем получить вакцины в конце I квартала — начале II квартала. Во-вторых, у нас на завершающей стадии переговоры и соответствующее заключение договоров с другими производителями вакцин, чтобы мы уже в первом квартале получили вакцины и начали процесс вакцинации в Украине", — сказал Степанов.

По его словам, работа по подготовке к вакцинации идет уже несколько месяцев и есть понимание, как обеспечить доставку вакцины в Украину и обеспечить надлежащие условия ее хранения. Стратегия вакцинации украинцев должна быть готова уже в начале следующей недели.

"У нас есть разветвленная система обычной вакцинации. Есть вопросы по хранению вакцины при -70 градусах. Но уже сейчас есть понимание этого. Мы дорабатываем сейчас финальный документ. В конце этой — начале следующей недели уже предоставим всю эту стратегию вакцинации с учетом наших возможностей, того, где мы будем вакцинировать, где будут эти центры, в какие сроки и какие категории граждан будут вакцинироваться в первую очередь, во вторую и так дальше", — рассказал Степанов.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что одна доза препарата, дающего защиту от коронавируса, обойдется украинцу в 7 долларов (примерно 198 грн). Для полноценной прививки необходимы две дозы вакцины, то есть придется заплатить до 400 грн.

В НСЗУ заявили, что заложенных в бюджете-2021 денег недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19.