В госбюджете-2021 не хватит средств для вакцинации и лечения COVID-19, – НСЗУ

В предложенном бюджете на лечение пациентов с COVID-19 на весь год предусмотрено лишь 14,5 млрд грн.

Заложенных в бюджете-2021 денег недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19. Об этом предупреждает Национальная служба здоровья Украины.

В предложенном бюджете на "Программу медицинских гарантий 2021" выделено 123 млрд, и на лечение пациентов с COVID-19 на весь год предусмотрено лишь 14,5 млрд грн.

"Учитывая динамику заболеваемости и рост нагрузки на систему, уже во втором квартале нам придется в десять раз уменьшить расходы на лечение пациентов с COVID-19. И отказаться от доплат врачам за работу с такими пациентами", – сказано в сообщении.

Кроме того, в бюджете недостаточно средств для финансирования первичного звена медицинской помощи и вакцинации от COVID-19.

"Это вопрос национальной безопасности. Правительства США, Германии и еще многих стран уже готовятся к масштабному проекту вакцинации. И со стороны Украины будет ответственным и взвешенным шагом — выделить на это средства и обеспечить граждан защитой от болезни", — говорится в заявлении.

Также НСЗУ придется уменьшить количество услуг по ранней диагностике рака, которые государство оплатит пациентам.

Напомним, ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов раскритиковал проект государственного бюджета и не проголосовал за него в отличие от других министров. Министр заявил, что не может согласиться с зарплатами, заложенными в новый бюджет, не называя их. При этом, по его словам, они не соответствуют расчетам МОЗ.