Минздрав против проекта госбюджета на 2021 год: зарплаты врачам так и не подняли

Министр Степанов отказался голосовать за редакцию главного финансового документа страны, которую одобрили его коллеги.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов раскритиковал проект государственного бюджета и не проголосовал за него в отличие от других министров.

"Наша позиция остается неизменной. Мы ее выложили в бюджетном запросе, который мы подавали во время бюджетного процесса. И за каждой цифрой, которую мы подавали, там есть четкие расчеты стоимости медицинской услуги вплоть до гривны", – заявил Степанов на брифинге в МОЗ.

Министр заявил, что не может согласиться с зарплатами, заложенными в новый бюджет, не называя их. При этом, по его словам, они не соответствуют расчетам МОЗ.

"И в этих расчетах, которые мы сделали, там просчитано все от начала и до конца. Там включена стоимость лекарств, и заработная плата медперсонала: чтобы зарплата врача после интернатуры начиналась с 22-23 тысяч гривен, а зарплата медсестры 17-18 тысяч гривен, зарплата младшего медперсонала, наших санитарок и санитаров, чтобы была на уровне не менее 12-ти тысяч гривен. Это более-менее справедливая зарплата в условиях нашей страны", – рассказал Степанов.

Однако, по словам чиновника, эту инициативу отклонили и новые зарплаты для медиков в бюджет Украины на следующий год так и не заложили.

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В связи с этим, в Минздраве выразили опасения, что страну могут покинуть квалифицированные медики, "которым за рубежом готовы платить в 30 раз больше зарплату". По словам министра, МОЗ "будет биться до конца" за новые тарификации услуг врачей. По словам Степанова, он надеется, что коллеги по Кабмину и нардепы его услышат.

Напомним, средства на выплаты украинскому бизнесу, которые анонсировал Владимир Зеленский, будут изымать из фонда борьбы с коронавирусом. Также на днях стало известно, что "Укравтодор" потратит 742 млн из-за некачественного ремонта дороги, и 300 млн из этой суммы выделено из COVID-фонда.