Укравтодор потратит 742 млн из-за некачественного ремонта дороги, 300 млн выделено из COVID-фонда

Из-за задержек с финансированием договора компания-подрядчик не положила верхний слой дороги.

Журналисты-расследователи проекта "Наші гроші" заявляют, что Укравтодор растратил 742 миллиона на новый ремонт неотремонтированной дороги.

23 ноября Служба автомобильных дорог в Харьковской области подписала договор с ООО "Автомагистраль-Юг" на текущий средний ремонт дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский км 516 + 200 — км 646 + 200 стоимостью 742 млн гривен, сообщается в системе "Прозорро".

Закупку провели по переговорной процедуре, поскольку возникла необходимость в закупке дополнительных аналогичных работ у того же участника по основному договору о закупке стоимостью 1,69 млрд грн, который "Автомагистраль-Юг" получила в июле 2018 года.

Издание утверждает, что из-за задержек с финансированием старого договора компания не положила верхний слой дороги. Поэтому в 2019-2020 годах в результате эксплуатации дороги без верхнего слоя покрытия и неконтролируемого движения большегрузного транспорта на ней образовались дефекты покрытия.

"На разрушенных участках были проведены измерения модуля упругости, в результате которых получено показатели, не соответствующие минимально допустимым значением. Именно поэтому сейчас решили отремонтировать заново неотремонтированные ранее участки дорог", – сказано в сообщении.

В то же время, платформа "Лига антитраст" подала заявление в Аудиторскую службу Украины по проверке правомерности этой переговорной процедуры. По мнению экспертов, в документах нет надлежащего обоснования, почему эти работы не может выполнять никто другой, кроме "Автомагистрали-Юг".

300 млн гривен на этот ремонт выделены из Фонда противодействия последствиям COVID-19.

Эти средства пойдут на оплату основного контракта 2018 года, основная сумма которого — 1,33 млрд из 1,69 млрд гривен должна быть оплачена подрядчику в 2020 году. Бюджетные обязательства по дополнительному договору на 2020 год составляют 20 млн гривен, которые будут профинансированы за счет заимствований, привлеченных под государственные гарантии Укравтодора в 2020 году.

Издание утверждает, что официально компания "Автомагистраль-Юг" принадлежит одесситам Олегу Наливанному и Валерию Короткову. Но контроль над компанией имеет бизнесмен Александр Бойко, основатель фирмы "Дорожник-97", которая является крупнейшим поставщиком строительных материалов и техники для "Автомагистрали-Юг". Сейчас компания является учредителем Национальной ассоциации дорожников Украины. Президент Тарас Сиротинский в апреле стал советником премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Напомним, 10 сентября глава Министерства финансов Сергей Марченко заявил, что из COVID-фонда объемом 66 млрд гривен потрачено 23 млрд, из которых менее 10 млрд ушло на дороги. и.о. министра образования Сергей Шкарлет заявлял, что Министерство образования и науки Украины не получило никаких средств из Фонда борьбы COVID-19. Также он добавил, что фонд борьбы с COVID-19 на сегодня пуст.