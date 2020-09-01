Фонд борьбы с COVID-19 на сегодня пуст, – министр образования

На средства индивидуальной защиты от коронавируса для учителей и персонала школ не было выделено ничего.

Министерство образования и науки Украины не получило никаких средств из Фонда борьбы COVID-19.

Об этом "Укринформу" заявил и.о. министра образования Сергей Шкарлет на пресс-конференции по поводу начала нового учебного года.

В частности, у Шкарлета спросили, сколько денег выделено из Фонда именно на безопасность педагогов.

"С COVID-19 ничего не было выделено, заявка наша есть на 2 с чем-то миллиардов, но пока ничего не было выделено. Возможно, в октябре будет, когда будет перераспределение. Фонд COVID-19 сегодня пуст, там нет ни копейки", – ответил Шкарлет.

По словам министра, со своей стороны Минобраз подавал в Кабмин заявку на обеспечение санитарной защиты педагогов: "Мы предусмотрели на следующий год, по крайней мере подали бюджетное предложение на новую субвенцию по санитарной защите, это где-то 13,3 млрд".

Как указано в информационном листе Министерства финансов, всего на функционирование 14 175 школ в Украине на 2020 год заложено около 106,03 млрд гривен, что почти на 12 миллиардов больше, чем в 2019-ом.

Вчера, 31 августа глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что вспышка заболевания коронавирусом после начала учебного года – неизбежна.

Напомним, 22 апреля этого года Кабмин утвердил порядок использования средств Фонда борьбы COVID-19. На меры против распространения острой респираторной болезни в госбюджете было заложено 65 млрд гривен.