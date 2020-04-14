Кого Раде не жалко. Что сулит Украине новая версия госбюджета 2020

Фокус выяснил, получат ли теперь пенсионеры "Вовину тысячу", сколько пустят на борьбу с коронавирусом, и как будут затыкать зияющие дыры в государственных финансах

По прошествии месяца карантина украинские власти, наконец, решились привести государственный бюджет в соответствие с новой реальностью. Чтобы внести изменения в главную финансовую смету страны Верховная Рада 13 апреля собралась на внеочередное заседание. На обсуждение и голосование за доработанную версию дополнений в госбюджет (законопроект №3279-д) ушло менее часа. Документ приняли 249-ю голосами "за" представителей фракции "Слуга народу" и групп "За майбутнє" и "Довіра".

Стадия отрицания

В обновленном бюджете ожидаемые доходы уменьшили почти на 120 млрд грн в сравнении с изначальной версией документа, принятой в конце 2019 года задолго до появления первого подтвержденного случая заболевания коронавирусом в Украине.

Вячеславу Черкашину, эксперту группы "Налоговая реформа" Реанимационного пакета реформ (РПР) предположения властей о том, что доходы упадут только на 15,7%, кажутся излишне оптимистичными. В особенности это касается налога на прибыль. Ведь в ситуации, когда предприятиям проблематично вести прибыльную деятельность, эту статью поступлений урезали всего на 20,7 млрд грн (17%).

Виктор Таран, глава центра "Эйдос", кандидат наук по государственному управлению, обращает внимание на то, что в условиях общего падения экономики, правительство на непонятных основаниях планирует рост доходов государственных предприятий. И эти названные экспертами примеры — не единственные несогласованности по статьям доходов.

"Доработанный бюджет окажет разрушительное воздействие на социально незащищенные слои населения, местные бюджеты, инфраструктурные проекты, культуру, образование и науку", – заключает Вячеслав Черкашин.

"Если экономика будет и дальше находится в карантинном состоянии, поступления в бюджет могут быть существенно ниже ожидаемых, — обобщает Виктор Шулик. — Не исключаю, что во втором полугодии документ будет серьезно пересмотрен или произойдет дальнейшее ослабление нацвалюты, ведущее к росту сборов непрямых налогов по внешнеэкономическим операциям (НДС, акцизов и пошлин)".

Усушка и утруска

Признав сокращение поступлений на 120 млрд грн, власть, по идее, должна была бы проделать непопулярную работу – провести секвестр (урезание расходов) госбюджета. Но затраты, напротив, выросли на 82,4 млрд. грн. в основном за счет "кризисных" статей, о которых подробнее речь пойдет ниже.

Учитывая значительный объем дополнительных издержек, связанных с карантином и борьбой с коронавирусом, некоторые статьи расходов все же "пустили под нож". Больше всего пострадали Министерства культуры и информационной политики (-7,2 млрд гривен), Министерство развития громад и территорий (-1,8 млрд гривен и -5 млрд гривен общегосударственных затрат) и Министерство образования и науки (-1,9 млрд гривен и -3 млрд гривен общегосударственных затрат).

"Министерства культуры и образования не имеют руководителей, а следовательно никто не смог защитить их интересы на заседаниях Кабмина или профильного парламентского комитета", – объясняет ситуацию Виктор Таран.

Из-за сокращения финансирования Министерства развития громад и территорий, по мнению Тарана, может пострадать реформа децентрализации – изъятые из расходных статей 2,1 млрд гривен были крайне необходимы объединенным территориальным громадам для развития.

Вполне предсказуемо, больше всего в обновленной смете страны накинули финансирования Министерству охраны здоровья (+16,4 млрд гривен) и Министерству социальной политики Украины (+19,5 млрд гривен). Рост финансирования Пенсионного фонда составил 29,7 млрд гривен. Из этого следует, что уже в апреле-мае пенсионеры дождутся так называемую "Вовину тысячу" – единоразовую выплату, которую президент пообещал всем пенсионерам в связи с эпидемией коронавируса.

Подобное распределение средств вызывает у Виктора Шулика ощущение, что авторы документа старались в первую очередь заложить деньги под уже озвученные обещания, а остальное перекроили по принципу "кого не жалко".

"Доработанный бюджет, хоть и слегка сменил "антисоциальную" идеологию (по сравнению с предыдущей редакцией, которую Верховная Рада не приняла 30 марта – Фокус), он все же окажет разрушительное воздействие на социально незащищенные слои населения, местные бюджеты, инфраструктурные проекты, культуру, образование и науку", – заключает Вячеслав Черкашин.

На борьбу с заразой

Одним из главных новшеств, которые Верховная Рада одобрила 13 апреля, стало выделение 64,9 млрд гривен на фонд по борьбе с коронавирусом. Эта значительная по украинским меркам сумма несопоставима с затратами, которые сегодня несут в связи с эпидемией коронавируса развитые страны.

"Германия выделяет 480 млрд евро, а США около $2 трлн. Но обсуждать разницу между страной, которая эмитирует резервную валюту и может залить ею свою экономику, и бедным государством, чья валюта крайне слаба, было бы не совсем корректно", – рассуждает Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Однако, как отмечает Егор Киян, аналитик по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) в украинских условиях, вопрос стоит не о количестве финансирования, а о качестве. "Значительную часть этого фонда будут использовать на дополнительные доплаты к зарплатам, предоставление денежной помощи, на трансферт Пенсионному фонду или закупку преимущественно иностранных медицинских средств, что, по сути выглядит проеданием. То есть, вместо эффективного распределения средств скорее будет происходить затыкание дыр", – продолжает Киян.

Опрошенные Фокусом эксперты обращают внимание и на то, что в соответствующей статье закона о бюджете вовсе не идет речь о компенсации связанных с карантином потерь бизнеса и граждан, тогда как развитые страны делают главный упор именно на этом.

МВФ вывели "за скобки"

Одной из главных проблем обновленного бюджета на 2020 год стал его разросшийся в несколько раз дефицит на фоне оптимистично переоцененных поступлений.

"Если не будет достаточных доходов, расходные статьи начнут финансироваться в ручном режиме и только по факту реального поступления средств. При этом открытым остается вопрос о том, за счет каких источников будет рефинансироваться дефицит госбюджета в 300 млрд гривен? Если это будут внешние заимствования, то кто даст эти деньги?" – рассуждает Олег Пендзин.

Восстановление сотрудничества с МВФ могло бы стать в этой ситуации большим подспорьем. "Кредит от МВФ – дорога к большей уверенности и более легкому доступу к кредитам на западе, – считает Вячеслав Черкашин. – Но и срыв договоренностей также нельзя назвать катастрофой, хотя в этом случае выходить из кризиса будет гораздо труднее".

"Срыв договоренностей с МВФ нельзя назвать катастрофой, но выходить из кризиса в этом случае нам будет намного труднее"

Пока перспективы сотрудничества с МВФ все еще остаются под вопросом. Ведь рассмотрение во втором чтении так называемого "антиколомойского" закона, на принятии которого настаивает фонд, может затянуться или же вовсе провалиться из-за внесения депутатами около 16 тыс. правок. Фактически, речь идет о намеренном саботаже в интересах экс-собственников ПриватБанка.

Напомним, речь идет о проекте закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отдельных вопросах функционирования банковской системы №2571, принятие которого сделает невозможным возврат прежним акционерам обанкротившихся банков. Даже если суд признает выведение финучреждения с рынка неправомерным, собственники могут рассчитывать только на компенсацию. Да и то лишь в том случае, если смогут доказать в суде нанесение им ущерба.

"Как один из альтернативных вариантов, который рассматривается сейчас в офисе президента – дополнительная эмиссия гривны. Однако без установления контроля над Нацбанком со стороны Зеленского сделать это будет невозможно", – говорит Виктор Таран. По его мнению, эмиссия может привести к девальвации гривны как минимум до 33 USDUAH. Пойдет ли украинская власть по такому пути станет ясно уже до конца апреля.