После начала учебного года ожидается вспышка коронавируса, – Госпродпотребслужба

Глава Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан заявил, что вспышка заболевания коронавирусом после начала учебного года – это естественный процесс, которого нельзя избежать.

Об этом он рассказал РБК-Украина.

"Прежде всего, завершился каникулярный период. Это значит, что каждый день будут регистрироваться антирекорды. В среду, четверг и пятницу, и воскресенье будет увеличиваться количество койкобольных потому, что увеличивается количество людей, нуждающихся в госпитализации", – сказал Рубан.

Он добавил, что локальные вспышки болезни будут возникать в коллективах.

"Это естественно, это регистрируется каждый сентябрь после завершения каникул" – сказал глава Госпродпотребслужбы Киева.

Напомним, по состоянию на утро 31 августа в столице было 13 370 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.