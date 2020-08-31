Статистика коронавируса в Киеве на 31 августа: 277 новых случаев

Шесть заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 208 киевлян.

По состоянию на утро 31 августа в столице было 13 370 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

За минувшие сутки заболели:

138 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

122 мужчины в возрасте от 18 до 77 лет;

12 девочек от 2 до 17 лет и пять мальчиков от 8 лет до 13.

Заболели в том числе и девять медиков.

Шесть заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 208 киевлян.

В больницы столицы попали 32 пациента. Остальные заболевшие находятся на самоизоляции.

Выздоровели прошедшие сутки 20 человек. Всего болезнь преодолели 4339 киевлян.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 63, в Дарницком – 38, в Оболонском и Соломенском – по 33 случая.

Напомним, с 31 августа в Украине обновлены карантинные зоны. Ранее Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС пересмотрела показатели по коронавирусу и обновила перечень населенных пунктов для каждой из зон адаптивного карантина. Киев находится в "оранжевой" зоне.