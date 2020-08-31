В "красной" зоне теперь 21 город и район. Вступило в силу новое карантинное зонирование

Основная часть страны по уровню коронавирусной опасности остается в относительно благополучных "зеленой" и "желтой" зонах.

С 31 августа в Украине обновлены карантинные зоны. Ранее Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС пересмотрела показатели по коронавирусу и обновила перечень населенных пунктов для каждой из зон адаптивного карантина. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Это разделение разделение будет действовать в течение двух ближайших недель.

Основная часть страны остается в "зеленой" и "желтой" зонах. В "красную" зону с самыми жесткими ограничениями попали 10 городов и 11 районов. Они расположены в пяти областях:

Ивано-Франковская область (города Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Городенковский, Косовский, Тысменицкий районы);

Тернопольская область (Бережаны, Чертков, Бережанский район);

Черновицкая область (Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий районы);

Ровенская область (Острог, Дубно, Костопольский, Радивиловский районы);

Одесская область (Измаил, Беляевка).

В "красной" зоне запрещается работа общественного транспорта, заведений образования, в том числе детсадов и школ. Закрываются кафе, рестораны, ТРЦ. Также на их территории действуют ограничения, установленные для других зон.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зоны по распространению коронавируса. По состоянию на 30 августа, в "зеленую" зону попали 136 стран , в том числе Бельгия, Казахстан и Индия. Безопасными также остаются Египет, Турция, Болгария, Хорватия, Грузия, Россия, Франция, Польша, Греция, Германия и Беларусь.

В "красной" зоне оказались 57 стран, среди которых Черногория, Албания, Израиль, Молдова, Испания, Румыния и США.