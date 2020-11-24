Помощь украинскому бизнесу намерены профинансировать из Covid-фонда

Налоговые каникулы, а также единоразовые выплаты гражданам, президент заранее урегулировал с Минфином – ведомство "дало добро" на старт программы.

Средства на выплаты украинскому бизнесу, которые анонсировал Владимир Зеленский, будут изымать из фонда борьбы с коронавирусом.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил советник президента Олег Устенко. По его словам сроки выплат охватывают как период этого года, так, возможно, будут и в следующем году.

"Речь идет о возможности использовать средства Фонда по борьбе с COVID-19, там есть деньги", – заявил Устенко.

Собеседник агентства добавил, что указанную программу Зеленский заранее обсудил с Министром финансов Украины Сергеем Марченко и она будет профинансирована, при условии, что Рада ее поддержит.

"Минфин знает и Минфин уверен, что в состоянии выполнить то, о чем говорит президент в своем влоге", – отметил советник главы государства. По его словам, законопроект о новом пакете помощи бизнесу предусматривает не только компенсации за карантин выходного дня, но также дополнительные компенсаторы на случай введения по стране полного локдауна.

Напомним, во вторник, 24 ноября Зеленский заявил, что ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина. В частности, украинские ФОПы, а также наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тысяч гривен.