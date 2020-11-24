Зеленский пообещал налоговые каникулы, прощение долгов и по 8 тысяч гривен для ФЛП

Карантин уже действует, а экономические меры помощи предусмотрены в законопроектах, которые правительство должно подать в парламент.

Президент Владимир Зеленский записал новый видеоблог. К украинцам он обращался из своего кабинета на Банковой.

Одной из тем была помощь бизнесу, который страдает из-за введения карантина выходного дня и других ограничений.

Президент сказал, что в ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, благодаря которым бизнес сможет рассчитывать на государственную помощь. В частности, речь идет о выплате единоразовой материальной помощи тем, чья деятельность попадает под запрет из-за усиления карантина.

"Если вы ФЛП и вынуждены закрыть, например, свою кофейню. Или если вы наемный работник и вас увольняют, потому что кофейня закрывается, вы сможете получить помощь в размере 8 тысяч гривен", – обещал Зеленский.

Чтобы получить эту помощь, нужно зайти в приложение "Дия" и ввести свои данные и номер банковской карты. После проверки (сказано, что она продлится "максимум несколько дней") деньги поступят вам на карту. Власть считает, что 1,2 млн человек смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит почти 10 млрд грн.

По словам Зеленского, бизнес может рассчитывать на помощь для сохранения рабочих мест в условиях карантина. "Если вы никого не уволили, но часть сотрудников отправили в вынужденный отпуск, тогда для выплат таким сотрудникам вы сможете получить помощь. Сумма будет кратна времени простоя в размере до 8 тысяч гривен на одного сотрудника", – рассказал президент.

Прозвучало также обещание ввести компенсацию за выплату единого социального взноса: почти 1,5 млрд грн для 120 тысяч юрлиц. "Например, небольшая кофейня, в которой работает пять сотрудников, получит компенсацию около 80 тысяч гривен", – пояснил Зеленский.

Говорилось и о погашении налогового долга: "Почти четырем миллионам граждан, у которых есть налоговый долг до 3060 гривен, этот долг будет аннулирован".

Также Зеленский анонсировал налоговые каникулы. "При усилении ограничительных мероприятий 200 тысяч ФЛП первой группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ", – сказал он.

Сказано, что правительство возобновляет программы, которые работали во время карантина весной:

материальная помощь ФЛП, у которых есть дети до 10 лет;

компенсация по частичной безработице;

кредитные каникулы для бизнеса в рамках программы "5-7-9".

Напомним, что анонсированные законопроекты должна рассмотреть и принять ВР, которая пока по разным причинам (в том числе и из-за болезней депутатов) не может собраться для рассмотрения проекта госбюджета-2021.

По данным СМИ, с 20 ноября Государственная казначейская служба остановила бюджетное финансирование всех расходов, кроме защищенных (зарплаты работников бюджетной сферы, пенсии, социальные выплаты, погашение долгов), так как денег в бюджете нет.