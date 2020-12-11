Украина может получить первую вакцину от коронавируса в начале марта, – Радуцкий

Обещанных в рамках международной программы помощи объемов вакцин не достаточно для обеспечения необходимого уровня вакцинации в стране.

В рамках глобальной инициативе COVAX Украина должна получить первую партию вакцины (4 млн доз) примерно 1 марта нового года. Об этом сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в эфире телепрограммы "Право на владу".

В рамках этой инициативы бедным странам выделяется вакцина в количестве, соответствующем 20% населения, поэтому Украина может получить бесплатно около 8 млн доз. Радуцкий сказал, что этого хватит для вакцинации 4 млн человек, потому что препарат вводится два раза. Приоритетными группами, которые получат вакцину, будут медики, педагоги, военные, люди с болезнями из групп риска.

По мнению депутата, вакцинировать нужно не менее 17–18 млн человек. Только тогда можно говорить о прерывании цепи передачи коронавируса. Чтобы приобрести дополнительное количество вакцины, средства нужно внести в госбюджет-2021.

Но нужны не только деньги. По словам Радуцкого, ГП "Медицинские закупки" должно провести переговоры с производителями вакцин, а запланированные сейчас объемы производства намного меньше спроса на вакцины.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого – начале второго квартала 2021 года. Также он сказал, что "у нас на завершающей стадии переговоры и соответствующее заключение договоров с производителями вакцин, чтобы мы уже в первом квартале получили вакцины и начали процесс вакцинации в Украине".

5 декабря Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации получил от Украины первую часть заявки на получение вакцины от COVAX, вторая часть будет подана 14 декабря.

Харьковская компания "Биолек" опровергла слухи о том, что она будет производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Игорь Кузин, исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья, рассказал, что вакцину от коронавируса украинские аптеки смогут получить не раньше осени 2021 года.

В НСЗУ заявили, что заложенных в проекте бюджета-2021 денег недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19.