В ЦОЗ сказали когда вакцина от коронавируса станет доступной в аптеках Украины

И.о. главы ЦОЗ Кузин заявил, что вакцину от коронавируса доставят в аптеки не раньше осени 2021 года.

Игорь Кузин, исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья, рассказал, что вакцину от коронавируса обычные украинские аптеки смогут получить не раньше осени 2021 года, передает издание "Факты".

"В среднем при максимальном вовлечении смогут вакцинировать примерно 800 тысяч человек в месяц. Если привлекать стационарные кабинеты прививания, тогда будет еще плюс миллион вакцинированных людей за месяц", — сказал Кузин.

Отметим, министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге 8 декабря заявил, что приоритетными группами населения для вакцинации от коронавируса должны быть люди, которые входят в группы риска по профессиональному признаку (медицинские работники, педагоги, работники Нацполиции), а также группы риска по возрасту и состоянию здоровья. Он добавил, что также обязательной для вакцинации должна быть группа риска по возрасту и по состоянию здоровья. Это люди старше 60 лет и люди, имеющие сопутствующие заболевания.

В ноябре главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что одна доза препарата, дающего защиту от коронавируса, обойдется украинцу в 7 долларов (примерно 198 грн). Для полноценной прививки необходимы две дозы вакцины, то есть придется заплатить до 400 грн.

Ранее Степанов заявлял, что около 20% украинцев смогут получить препарат полностью бесплатно. Вакцину предоставят в рамках глобального механизма по доступу к вакцине от коронавируса.

В проекте госбюджета на 2021 год заложили 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцины от COVID-19. На эти деньги в будущем можно будет докупить еще препаратов для бесплатного вакцинирования от коронавируса. А в НСЗУ заявляли, что заложенных в проекте бюджета на 2021 год денег недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19.

Напомним, в конце октября Степанов во время пресс-брифинга рассказывал о разработке украинской вакцины от коронавируса. Он заявлял, что из госбюджета на испытания препарата выделят порядка 100-150 миллионов гривен. А президент компании-разработчика DiaPrep заявил, что готовая вакцина может быть готова уже через 9-12 месяцев.

Однако в середине ноября западные компании Pfizer и BioNTech заявили, что промежуточные тесты их почти готовой вакцины показывают 90% эффективности против COVID-19, а директор BioNTech уверен, что благодаря препарату темпы передачи коронавируса от человека к человеку могут сократиться на 50%.

16 ноября компания Moderna завила, что их вакцина показала 94,5% эффективности против COVID-19.

И уже 17 ноября Степанов пообщался в телефонном режиме с министром здравоохранения США Алексом Азаром, который пообещал посодействовать с поставками вакцины от коронавируса в Украину.

Позже Степанов заявил, что украинские предприятия могли бы разливать зарегистрированную вакцину от коронавируса.