"Украина может разливать готовую вакцину от COVID-19 на своих предприятиях", - Степанов

По словам министра здравоохранения, в стране достаточно мощностей для производства препарата от COVID-19.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов в интервью YouTube-каналу "Зе интервьюер" рассказал, что украинские предприятия могли бы стать производителями зарегистрированной вакцины от коронавируса.

"Во время разговора с послом Великобритании я поднимал вопрос по производству этих вакцин, именно по разливу вакцин на украинских предприятиях после того, как они будут зарегистрированы", — сказал Степанов.

По его словам, в стране есть достаточно мощностей для производства препарата по формуле. Также Степанов добавил, что у президента страны есть твердая позиция касательно производства вакцин в Украине.

Также Степанов отметил, что около 20% украинцев смогут получить препарат полностью бесплатно. Вакцину предоставят в рамках глобального механизма по доступу к вакцине от коронавируса.

Отметим, в проекте госбюджета на 2021 год заложили 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцины от COVID-19. На эти деньги в будущем можно будет докупить еще препаратов для бесплатного вакцинирования от коронавируса.

Напомним, в конце октября Степанов во время пресс-брифинга рассказывал о разработке украинской вакцины от коронавируса. Он заявлял, что из госбюджета на испытания препарата выделят порядка 100-150 миллионов гривен. А президент компании-разработчика DiaPrep заявил, что готовая вакцина может быть готова уже через 9-12 месяцев.

Однако в середине ноября западные компании Pfizer и BioNTech заявили, что промежуточные тесты их почти готовой вакцины показывают 90% эффективности против COVID-19, а директор BioNTech уверен, что благодаря препарату темпы передачи коронавируса от человека к человеку могут сократиться на 50%.

16 ноября компания Moderna завила, что их вакцина показала 94,5% эффективности против COVID-19.

И уже 17 ноября Степанов пообщался в телефонном режиме с министром здравоохранения США Алексом Азаром, который пообещал посодействовать с поставками вакцины от коронавируса в Украину.