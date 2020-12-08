Степанов рассказал о подготовке к вакцинации от коронавируса в Украине

По словам главы Минздрава, приоритетными группами для вакцинации от COVID-19 должны быть люди, которые входят в группы риска по профессиональному признаку.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге заявил, что приоритетными группами населения для вакцинации от коронавируса должны быть люди, которые входят в группы риска по профессиональному признаку (медицинские работники, педагоги, работники Нацполиции), а также группы риска по возрасту и состоянию здоровья.

Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус_инфо.

"Мы четко понимаем, и составили соответствующие графики вакцинации, разложили всех людей по приоритетам. И мы считаем, что приоритетными группами населения должны быть люди, которые входят в группы риска. Это группа риска по профессиональному признаку – наши медицинские работники", – сказал Степанов.

Он добавил, что также обязательной для вакцинации должна быть группа риска по возрасту и по состоянию здоровья. Это люди старше 60 лет и люди, имеющие сопутствующие заболевания.

Степанов отметил, что Минздрав работает для скорейшего получения вакцины от коронавируса.

Вчера он провел телефонный разговор с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, обратившись с просьбой рассмотреть Украину как приоритетного кандидата на получение вакцин против COVID-19 в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях". Госпожа Квин заверила, что проведет соответствующие консультации с правительством США по этому вопросу.

Напомним, Максим Степанов заявил, что введенные в Украине противоэпидемические ограничения, включая карантин выходного дня, принесли ожидаемые результаты. Темпы распространения коронавируса замедлились.