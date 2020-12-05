Распространение коронавируса в Украине замедлилось, – Степанов (видео)

В Минздраве считают, что введенные в стране ограничения дают результаты.

Введенные в Украине противоэпидемические ограничения, включая карантин выходного дня, принесли ожидаемые результаты. Темпы распространения коронавируса замедлились. Об этом сказал глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

По его словам, власти не получили максимального результата, но карантинные ограничения остановили "ураганное распространение болезни".

"Мы уже четвертый день видим, что эти цифры меньше, чем те, которые были неделю назад. У нас сегодня 13 825 заболевших за минувшие сутки, а в субботу на прошлой неделе было 16 294. То есть почти на 2,5 тысячи человек заболело меньше", – сказал Степанов.

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Он добавил, что летальность от коронавируса в Украине одна из самых низких среди стран Европы.

"Если посмотреть по проценту летальности, а он у нас один из самых низких в Европе, он составляет около 1,7%. Это основной результат. Мы сохранили жизнь минимум 42 человек", – сказал министр.

Степанов добавил, что с сегодняшнего дня в Украине уже не действует карантин выходного дня, но призвал людей продолжать соблюдать противоэпидемическиие правила.