Статистика коронавируса в Украине на 5 декабря: за сутки выявили 13 825 новых случаев

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране превысило 800 тысяч.

По состоянию на утро 5 декабря в Украине зафиксировано 13 825 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 15 131). Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

Среди заболевших 713 детей и 629 медиков. Госпитализировали 1 504 пациента.

Скончались 226 заболевших (сутками ранее – 235), выздоровели 14 724 человек (сутками ранее – 13 383).

Официально за сутки сделано 67 533 тестов на коронавирус (74 880 сутками ранее). Из них по методу ПЦР – 44 538, по методу ИФА – 22 995.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 3 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 37, 25% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 16 598. Тогда было проведено 48 028 ПЦР-тестов.

За все время эпидемии в Украине зарегистрировано 801 716 заболевших COVID-19. 412 533 пациента выздоровели, 13 421 – умер.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано Киеве (1 541), Днепропетровской (1 058), Одесской (1 015), Запорожской (1 001) и Киевской (995) областях.

Количество заболевших в регионах:

– Киев – 78 291 заболевший (1541 за сутки);

– Днепропетровская – 43 282 (1058);

– Одесская – 50 146 (1015);

– Запорожская – 35 722 (1001);

– Киевская – 42 410 (995);

– Черкасская – 26 232 (740);

– Сумская – 32 684 (604);

– Харьковская – 58 622 (592);

– Черниговская – 20 917 (590);

– Львовская – 49 380 (561);

– Донецкая – 25 113 (518);

– Ровенская – 33 192 (490);

– Ивано-Франковская – 39 058 (470);

– Хмельницкая – 31 856 (444);

– Полтавская – 24 937 (405);

– Николаевская – 20 734 (376);

– Тернопольская – 29 366 (359);

– Житомирская – 31 539 (356);

– Херсонская – 11 731 (333);

– Волынская – 25 793 (328);

– Закарпатская – 24 330 (263);

– Черновицкая – 34 924 (214);

– Винницкая – 18 476 (205);

– Луганская – 6910 (184);

– Кировоградская – 6071 (183).

Отметим, во время утреннего брифинга 4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медицинская система страны пока что выдерживает нагрузку от пандемии, потому в Минздраве не планируют вводить локдаун по всей Украине до конца декабря 2020 года.