Статистика коронавируса в Украине на 5 декабря: за сутки выявили 13 825 новых случаев
Количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране превысило 800 тысяч.
По состоянию на утро 5 декабря в Украине зафиксировано 13 825 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 15 131). Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.
Среди заболевших 713 детей и 629 медиков. Госпитализировали 1 504 пациента.
Скончались 226 заболевших (сутками ранее – 235), выздоровели 14 724 человек (сутками ранее – 13 383).
Официально за сутки сделано 67 533 тестов на коронавирус (74 880 сутками ранее). Из них по методу ПЦР – 44 538, по методу ИФА – 22 995.
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 3 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 37, 25% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 16 598. Тогда было проведено 48 028 ПЦР-тестов.
За все время эпидемии в Украине зарегистрировано 801 716 заболевших COVID-19. 412 533 пациента выздоровели, 13 421 – умер.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано Киеве (1 541), Днепропетровской (1 058), Одесской (1 015), Запорожской (1 001) и Киевской (995) областях.
Количество заболевших в регионах:
– Киев – 78 291 заболевший (1541 за сутки);
– Днепропетровская – 43 282 (1058);
– Одесская – 50 146 (1015);
– Запорожская – 35 722 (1001);
– Киевская – 42 410 (995);
– Черкасская – 26 232 (740);
– Сумская – 32 684 (604);
– Харьковская – 58 622 (592);
– Черниговская – 20 917 (590);
– Львовская – 49 380 (561);
– Донецкая – 25 113 (518);
– Ровенская – 33 192 (490);
– Ивано-Франковская – 39 058 (470);
– Хмельницкая – 31 856 (444);
– Полтавская – 24 937 (405);
– Николаевская – 20 734 (376);
– Тернопольская – 29 366 (359);
– Житомирская – 31 539 (356);
– Херсонская – 11 731 (333);
– Волынская – 25 793 (328);
– Закарпатская – 24 330 (263);
– Черновицкая – 34 924 (214);
– Винницкая – 18 476 (205);
– Луганская – 6910 (184);
– Кировоградская – 6071 (183).
Отметим, во время утреннего брифинга 4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медицинская система страны пока что выдерживает нагрузку от пандемии, потому в Минздраве не планируют вводить локдаун по всей Украине до конца декабря 2020 года.