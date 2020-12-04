Минздрав хочет ввести локдаун в Украине на 3 недели с первых чисел января

Степанов не видит необходимости вводить жесткий карантин до конца года, поскольку "медицинская система пока что справляется с нагрузкой".

Во время утреннего брифинга 4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медицинская система страны пока что выдерживает нагрузку от пандемии, потому в Минздраве не планируют вводить локдаун по всей Украине до конца декабря 2020 года. Однако с первых чисел января глава МОЗ будет предлагать правительству ввести жесткий карантин.

"В конце января и в начале февраля мы ожидаем пик заболеваемости гриппом. Это приведет к серьезной нагрузки на медицинскую систему. К этому периоду нужно подойти с минимальными цифрами заболеваемости COVID-19, в частности с минимальным количеством госпитализированных", — сказал Степанов.

Министр отметил, что в начале января жизнь в стране все равно замирает, поскольку украинцы отмечают новогодние праздники.

"У школьников каникулы, у студентов каникулы. И эти вещи позволяют нам сделать жесткий карантин", — сказал Степанов.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января. При этом министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о введении полного локдауна на Новогодние праздники.

А глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что введение "интеллектуального локдауна" предусматривает ослабление карантинных ограничений в различных регионах по-разному, в зависимости от эпидситуации в них.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что локдаун в Украине точно будет введен, сейчас определяется дата.