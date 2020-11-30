Минздрав отрицает введение локдауна на Новогодние праздники

По словам главы Минздрава, основания для введения жесткого карантина возникнут, если в сутки будут заражаться 25-30 тысяч человек.

Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о введении полного локдауна на Новогодние праздники.

Об этом он заявил в эфире Украина 24.

На вопрос ведущего, соответствует ли действительности информация о введении локдауна с 23 декабря по 14 января, глава Минздрава ответил: "Нет, не отвечает".

"У нас есть четкие критерии, почему мы вводим те или иные ограничения, и там есть четкая логика. У нас был адаптивный карантин, мы его ввели летом, и он у нас действовал до 9 ноября. Это понятное решение, я был одним из авторов, когда в зависимости от ситуации в регионах есть определенные ограничения. Но с одним "но". Очень важно, чтобы эти ограничения выполнялись с начала до конца… И он сработал, но недостаточно эффективно, как мы рассчитывали", – сказал Максим Степанов.

По его словам, введение жесткого карантина будет зависеть от того, какая нагрузка ляжет на медицинскую систему страны.

"Теперь относительно следующих показателей, в связи с чем мы будем предлагать правительству ввести жесткий карантин. Это все подчинено одному показателю – нагрузке на нашу медицинскую систему. Это способность системы оказать помощь всем без исключения. Сейчас у нас по стране неоднородная ситуация. Есть регионы, где большая нагрузка, есть, где меньше", – сказал министр.

Он добавил, что основания для введения жесткого карантина возникнут, если в сутки будут заражаться 25-30 тысяч человек.

"От 25 до 35 тыс. больных в сутки может дать рост количества госпитализированных, и мы будем иметь основания предложить введение жесткого карантина. Если смотреть на прогнозы, у нас такое количество должно было быть 1 декабря, но его не было", – сказал Степанов.

Напомним, в воскресение, 29 ноября, нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский написал у себя в Facebook, что Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.