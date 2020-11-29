Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января, — Дубинский

Нардеп Александр Дубинский написал в Facebook, что правительство готовится ввести в стране локдаун — полный карантин — до 15 января. В комментариях пишут, что серединой января дело не ограничится.

О необходимости ввести в стране "интеллектуальный" вариант карантина — "скорректированный на реалии в каждом регионе, в частности, относительно общественного транспорта", — заявлял накануне глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. "Конечно, это испортит новогодние праздники, однако это не так сильно ударит по экономике", — говорит руководитель фракции. Вероятность введения локдауна, по мнению Арахамии, — 90%.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль полагает, что Украине локдаун необходим, а сигналом для его введения станет превышение определенного порога заболеваемости: 20 тысяч заразившихся коронавирусом ежедневно. В таком случае "локдаун надо будет вводить на три недели, как это сделало большинство стран Европы", — говорит Шмыгаль.

Пока что указанный предел не достигнут: так, по данным на 29 ноября, в Украине зарегистрировано 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Правда, эту цифру нужно рассматривать на фоне уменьшения количества проведенных тестов и роста доли позитивности до 40%.

При этом по темпам инфицирования COVID-19 Украина занимает 7-е место в мире — и сторонников введения карантина в руководстве страны хватает.

Необходимость введения сурового карантина Денис Шмыгаль поясняет не только высокими темпами распространения инфекции, но еще и неготовностью украинских медучреждений к приему новых больных. "Если ничего не делать, то в больницах не будет мест даже в коридорах", — говорит Шмыгаль, и информация, которая поступает с мест, его слова подтверждает.

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий полагает, что для введения локдауна есть и еще один, вполне определенный, но жесткий критерий. "Полный локдаун возможен, когда, не дай Бог, заработает протокол сортировки. Протокол сортировки — это локдаун системы здравоохранения. И это автоматом локдаун страны. Когда врач должен будет выбирать, кого спасать, а кого — нет — это катастрофа для всей страны", — говорит глава комитета.

Руководитель Минздрава Максим Степанов, сам на днях переболевший коронавирусом, с идеей трехнедельного локдауна согласен: "Это с точки зрения эпидемиологии лучше всего для того, чтобы медицинская система выдержала нагрузку". Но вот в Минфине подозревают, что украинская экономика подобных жестких мер не выдержит.

В случае введения общенационального карантина в стране будут приняты жесткие ограничения на передвижение граждан, как внутри городов, так и между населенными пунктами; ограничены социальные контакты и доступ в общественные места и центры досуга — кинотеатры, спортзалы, рестораны. Вероятнее всего, без ограничений работать будут только продовольственные магазины, аптеки и автозаправки. Вся остальная деятельность либо будет перенесена в онлайн, либо поставлена на паузу.

Локдаун — полный общенациональный карантин — уже вводили в Украине весной. Теперь правительство говорит, что новый вариант карантина будет разработан с учетом весенних ошибок. Уже состоялись предварительные обсуждения с главами городских и областных советов, с бизнесом, с представителями религиозных объединений. И обсуждения эти ведутся в русле "когда", а не "если".

В комментариях к посту Александра Дубинского находятся оптимисты: "Хорошо, что это сезон мандаринок и шампанского) Мандаринки спасут мир".