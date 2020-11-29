"Грядет катастрофа": волонтер из Одессы рассказала о ситуации с эпидемией коронавируса

По словам Катерины Ножевниковой, в больницах Одесской области не хватает ни коек, ни кислорода, ни врачей, а новые места заполняются в течение суток после их развертывания.

"Ситуация критическая", — говорят медики. Всего двадцать свободных мест для госпитализации больных коронавирусной инфекцией осталось в больницах Одессы. Темпы заполнения палат рекордные: в горбольнице №5 90 коек, предусмотренных для больных с COVID-19 (из них 8 реанимационных) заполнились за день.

"Но и не это самое страшное, — сообщает волонтер Катерина Ножевникова в Facebook. — В городе нет мест в реанимациях… А еще нет врачей. И когда в апреле покупали ИВЛ все как безумные, я предупреждала что врачей реаниматологов, анестезиологов и реанимационных сестер купить будет негде. Так и вышло. ИВЛ есть, реанимаций нет. Врачей нет".

Опасаясь худшего сценария, глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" обращается к одесситам: "Пожалуйста! Грядет катастрофа. Начните соблюдать дистанцию, носите чертовы маски (от них есть толк хоть малый, но есть!). Прекратите толпиться в магазинах, ресторанах и развлекательных центрах!! Вы приносите это домой. Все больше умирает стариков, но уже умирают и молодые. Все тяжелее течение болезни".

При этом вопрос об организации мобильного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Одессе так и не решен. Расширить охват можно за счет Областного центра социально значимых болезней, который даст 240 дополнительных койко-мест, но там сейчас ведется ремонт и предположительно, помещение будет готово к приему больных в декабре.

Ранее Фокус уже не раз сообщал о критической ситуации с переполненными стационарами в Одессе: "Стариков отправляют умирать", — рассказывала в октябре Катерина Ножевникова. А в начале ноября появилась информация о том, что в Одесской области больным с кислородной недостаточностью не хватает концентраторов кислорода, что приводит к смерти от удушья.