Статистика коронавируса в Украине на 29 ноября: 13 тысяч новых случаев, тестов провели меньше

Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве, а также в Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях.

По состоянию на утро 29 ноября 2020 года в Украине зафиксировано 12 978 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. В их числе – 599 детей и 408 медработников.

Как сообщает Минздрав у себя в Telegram, за сутки было проведено 39 233 тестов методом ПЦР. За день было госпитализовано 1561 человек, а также произошло 120 летальных случаев среди больных Covid-19. За все время с начала пандемии в стране отмечено 12 213 смертей от Covid-19.

Как показывает система мониторинга распространения вируса СНБО, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1740), а также в Одесской (1280), Днепропетровской (1164) и Запорожской (854) областях.

Динамика заболевания по областям:

Киев – 69 018 случаев (новых 1 740);

Винницкая область – 17 272 (+ 221);

Волынская область – 23 905 (+ 249);

Днепропетровская область – 37 651 (+1 164);

Донецкая область – 22 602 (+392);

Житомирская область – 29 590 (+492);

Закарпатская область – 23 065 (+91);

Запорожская область – 30 150 (+854);

Ивано-Франковская область – 35 930 (+556);

Киевская область – 36 996 (+782);

Кировоградская область – 5 085 (+144);

Луганская область – 6 239 (+54);

Львовская область – 45 636 (+584);

Николаевская область – 18 173 (+463);

Одесская область – 44 131 (+1 280);

Полтавская область – 21 779 (+289);

Ровенская область – 30 807 (+377);

Сумская область – 28 185 (+582);

Тернопольская область – 27 662 (+237);

Харьковская область – 55 221 (+704);

Херсонская область – 10 009 (+164);

Хмельницкая область – 29 419 (+502);

Черкасская область – 22 529 (+476);

Черновицкая область – 33 512 (+221);

Черниговская область – 18 113 (+360);

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 27 ноября среди проведенных 42 096 ПЦР-тестирований, положительными оказались – 16 391, или 38,93%.

Напомним, в пятницу замглавы Офиса президента Юлия Ковалив сообщила, что в случае введения жесткого карантина, украинским предпринимателям выделят 12-15 млрд гривен еще до конца текущего года.