Офис президента рассказал, какую компенсацию получит бизнес в случае локдауна

По словам Юлии Ковалив, это будет уже третий пакет поддержки бизнеса во время эпидемии коронавируса в Украине.

Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив сообщила, что в случае введения жесткого карантина бизнесу выделят12-15 млрд грн до конца года. Об этом она сообщила в эфире телеканала 1+1, передает УНИАН.

"Сегодня президент внес в парламент пакет законопроектов, который касается поддержки бизнеса на случай, если будет внедрен локдаун. Объем этой поддержки до конца года, который планируется предоставить ФОПам и работникам ФОПов, и непосредственно самим предприятиям – от 12 до 15 млрд грн", — сказала она.

По ее словам, это будет уже третий пакет поддержки бизнеса во время эпидемии коронавируса в Украине.

Напомним, во вторник, 24 ноября Зеленский заявил, что ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина. В частности, украинские ФОПы, а также наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тысяч гривен. Средства на выплаты украинскому бизнесу будут изымать из фонда борьбы с коронавирусом.