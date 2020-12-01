"Уменьшить экономические потери": Арахамия рассказал об "интеллектуальном локдауне" (видео)

"Интеллектуальный локдаун" не будет копией весеннего локдауна.

Введение "интеллектуального локдауна" предусматривает ослабление карантинных ограничений в различных регионах по-разному, в зависимости от эпидситуации в них. Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире ток-шоу "Свобода слова".

По его словам, так называемый "интеллектуальный локдаун" не будет копией весеннего локдауна. Его особенность в том, что выход из него будет неравномерен, с учетом эпидемиологической ситуации в регионах.

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"Слуга народа" отметил, что соответствующая идея прозвучала на одном из совещаний с участием главы Кабмина Дениса Шмыгаля и председателей фракций.

"Насколько мне известно, в правительстве еще нет конкретной финальной модели локдауна, но она разрабатывается для того, чтобы именно уменьшить и минимизировать экономические потери", – добавил Арахамия.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.При этом министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о введении полного локдауна на Новогодние праздники.